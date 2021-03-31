Посольство прокомментировало задержание офицера из России в Италии
Посольство России в Италии подтверждает информацию о задержании 30 марта в Риме сотрудника аппарата военного атташе, сообщили журналистам в ведомстве.
«Обстоятельства произошедшего выясняются. Комментировать случившееся по существу в настоящий момент полагаем нецелесообразным. В любом случае рассчитываем, что произошедшее не отразится на двусторонних отношениях России и Италии», — сказали там (цитата по «РИА Новости»).
Ранее сегодня пресс-служба спецподразделения карабинеров ROS сообщила о задержании российского офицера, работающего при посольстве России, а также капитана фрегата ВМС Италии по обвинению в шпионаже. Там пояснили, что после тайной встречи обоих поймали с поличным сразу после передачи итальянским офицером секретных документов в обмен на денежную сумму. Он был арестован, а положение российского гражданина пока рассматривается в связи с его дипломатическим статусом.
Итальянская газета Corriere della sera пишет, что российский дипломат будет выслан, так как статус не позволяет поместить его под арест. В связи с произошедшим, как пишет «РИА Новости», Министерство иностранных дел Италии вызвало посла РФ.