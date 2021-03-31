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Посольство прокомментировало задержание офицера из России в Италии

Ведомости

Посольство России в Италии подтверждает информацию о задержании 30 марта в Риме сотрудника аппарата военного атташе, сообщили журналистам в ведомстве.

«Обстоятельства произошедшего выясняются. Комментировать случившееся по существу в настоящий момент полагаем нецелесообразным. В любом случае рассчитываем, что произошедшее не отразится на двусторонних отношениях России и Италии», — сказали там (цитата по «РИА Новости»).

Ранее сегодня пресс-служба спецподразделения карабинеров ROS сообщила о задержании российского офицера, работающего при посольстве России, а также капитана фрегата ВМС Италии по обвинению в шпионаже. Там пояснили, что после тайной встречи обоих поймали с поличным сразу после передачи итальянским офицером секретных документов в обмен на денежную сумму. Он был арестован, а положение российского гражданина пока рассматривается в связи с его дипломатическим статусом.

Итальянская газета Corriere della sera пишет, что российский дипломат будет выслан, так как статус не позволяет поместить его под арест. В связи с произошедшим, как пишет «РИА Новости», Министерство иностранных дел Италии вызвало посла РФ.

Ранее по теме: В Италии задержали подозреваемых в шпионаже в пользу России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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