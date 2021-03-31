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На Украине исключили принятие решения странами нормандского формата без Киева

Ведомости

Украина продолжает взаимодействовать со всеми государствами — членами нормандского формата, какие-либо решения без участия Киева приниматься не будут, сказала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, ее слова передает издание «Украинские новости».

«Украина продолжает переговоры со всеми странами нормандского формата на разных уровнях, и никакие решения без участия Украины относительно Украины не могут и не будут приниматься», — сказала она.

Таким образом Мендель прокомментировала состоявшиеся 30 марта переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Лидеры других стран могут вспоминать и выражать свои позиции по ситуации в том или ином регионе или в той или иной стране. Так же, как лидеры Франции, Германии и РФ обсуждали широкую повестку дня, включая борьбу с пандемией коронавируса, ситуацию на Ближнем Востоке, отношения Евросоюза и России. Среди прочего вспомнили и ситуацию в Донбассе», — добавила она.

По данным пресс-службы Кремля, в ходе беседы главы государств затронули несколько тем, включая ситуацию на востоке Украины и вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Помимо этого Путин, Меркель и Макрон также обсудили развитие ситуации с пандемией коронавируса в мире, перспективы регистрации российской вакцины «Спутник V» в ЕС, события в Белоруссии, Ливии и Сирии.

При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 31 марта в разговоре с журналистами подчеркнул: переговоры лидеров России, Франции и Германии не являются подменой минского формата.

Ранее по теме: Песков рассказал о подробностях переговоров Путина с Меркель и Макроном

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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