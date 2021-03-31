На Украине исключили принятие решения странами нормандского формата без Киева

«Лидеры других стран могут вспоминать и выражать свои позиции по ситуации в том или ином регионе или в той или иной стране. Так же, как лидеры Франции, Германии и РФ обсуждали широкую повестку дня, включая борьбу с пандемией коронавируса, ситуацию на Ближнем Востоке, отношения Евросоюза и России. Среди прочего вспомнили и ситуацию в Донбассе», — добавила она.