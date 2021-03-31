На Украине исключили принятие решения странами нормандского формата без Киева
Украина продолжает взаимодействовать со всеми государствами — членами нормандского формата, какие-либо решения без участия Киева приниматься не будут, сказала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, ее слова передает издание «Украинские новости».
«Украина продолжает переговоры со всеми странами нормандского формата на разных уровнях, и никакие решения без участия Украины относительно Украины не могут и не будут приниматься», — сказала она.
Таким образом Мендель прокомментировала состоявшиеся 30 марта переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.
«Лидеры других стран могут вспоминать и выражать свои позиции по ситуации в том или ином регионе или в той или иной стране. Так же, как лидеры Франции, Германии и РФ обсуждали широкую повестку дня, включая борьбу с пандемией коронавируса, ситуацию на Ближнем Востоке, отношения Евросоюза и России. Среди прочего вспомнили и ситуацию в Донбассе», — добавила она.
По данным пресс-службы Кремля, в ходе беседы главы государств затронули несколько тем, включая ситуацию на востоке Украины и вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Помимо этого Путин, Меркель и Макрон также обсудили развитие ситуации с пандемией коронавируса в мире, перспективы регистрации российской вакцины «Спутник V» в ЕС, события в Белоруссии, Ливии и Сирии.
При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 31 марта в разговоре с журналистами подчеркнул: переговоры лидеров России, Франции и Германии не являются подменой минского формата.