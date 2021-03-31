Путин сдал декларацию о доходах за 2020 год

Доход Путина за 2019 г. составил 9,7 млн руб. Согласно опубликованной в прошлом году декларации, в собственности главы государства находятся квартира площадью 77 кв. м, гараж площадью 18 кв. м, автомобильный прицеп «Скиф» и машины ‒ «Нива» и две «ГАЗ М21». Кроме того, в пользовании у президента квартира площадью 153,7 кв. м и гараж 18 кв. м.