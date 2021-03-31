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Путин сдал декларацию о доходах за 2020 год

Ведомости

Президент России Владимир Путин и сотрудники администрации главы государства сдали декларации о доходах за 2020 г., сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Да. Сдали. Они будут опубликованы в установленные сроки», – сказал Песков.

Согласно закону, высокопоставленные государственные служащие обязаны ежегодно до 1 апреля отчитываться о доходах, расходах и имуществе. После проверки деклараций они публикуются на официальных сайтах соответствующих госорганов в течение 14 дней. В 2020 г. сроки отчета были перенесены до 1 августа в связи с пандемией коронавируса.

Доход Путина за 2019 г. составил 9,7 млн руб. Согласно опубликованной в прошлом году декларации, в собственности главы государства находятся квартира площадью 77 кв. м, гараж площадью 18 кв. м, автомобильный прицеп «Скиф» и машины ‒ «Нива» и две «ГАЗ М21». Кроме того, в пользовании у президента квартира площадью 153,7 кв. м и гараж 18 кв. м.

Ранее по теме: Опубликована декларация о доходах Путина за 2019 год

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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