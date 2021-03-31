МИД пообещал ответить на санкции Австралии
Австралия введением санкций против российских компаний и гражданина показала отсутствие самостоятельности во внешней политике, Россия не оставит действия Канберры без ответа. С таким заявлением выступило министерство иностранных дел России, комментируя новые ограничительные меры.
«После возвращения Крыма в состав Российской Федерации в 2014 г. официальная Канберра, придерживаясь принципа пресловутой «западной солидарности», взяла курс на деградацию российско-австралийских отношений. Демонстрируя явное отсутствие самостоятельности во внешней политике и нежелание объективно оценить положение дел в Крыму, Австралия поддерживает любые антироссийские выпады США и их сателлитов, как бы нелепо они ни выглядели», — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
«Разумеется, недружественные шаги австралийских правящих кругов не останутся без адекватного ответа с нашей стороны», — добавили в МИД.
30 марта Австралия ввела финансовые санкции и запрет на въезд против одного россиянина и четырех российских компаний, связанных со строительством моста через Керченский пролив.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию. После вхождения Крыма в состав России многие страны, в том числе США и страны ЕС, ввели антироссийские санкции. Россия ввела ответные экономические санкции.