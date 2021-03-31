МИД пообещал ответить на санкции Австралии

«После возвращения Крыма в состав Российской Федерации в 2014 г. официальная Канберра, придерживаясь принципа пресловутой «западной солидарности», взяла курс на деградацию российско-австралийских отношений. Демонстрируя явное отсутствие самостоятельности во внешней политике и нежелание объективно оценить положение дел в Крыму, Австралия поддерживает любые антироссийские выпады США и их сателлитов, как бы нелепо они ни выглядели», — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.