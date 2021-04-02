МИД России надеется на соблюдение норм мореплавания в районе «Северного потока — 2»

Чиновник выразил уверенность в том, что проект «Северный поток — 2» будет завершен и затем станет символом крепкого сотрудничества в сфере энергетики между Россией и странами-участницами Европейского союза (ЕС). В связи с этим МИД надеется на то, что никто не будет мешать реализации проекта.