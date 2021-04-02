Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Политика

МИД России надеется на соблюдение норм мореплавания в районе «Северного потока — 2»

Ведомости

Министерство иностранных дел (МИД) России исходит из того, что все нормы мореплавания в районе укладки газопровода «Северный поток — 2» будут строго соблюдаться, заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

«Мы, естественно, исходим из того, что все соответствующие нормы мореплавания должны строго соблюдаться. И продолжаем считать, что этот проект отвечает интересам укрепления энергобезопасности Европы и отношение к нему будет именно таким, а не таким, которое пытается европейцам навязать Вашингтон», — сказал он агентству ТАСС.

Чиновник выразил уверенность в том, что проект «Северный поток — 2» будет завершен и затем станет символом крепкого сотрудничества в сфере энергетики между Россией и странами-участницами Европейского союза (ЕС). В связи с этим МИД надеется на то, что никто не будет мешать реализации проекта.

Вчера компания-оператор Nord Stream 2 AG сообщила о повышенной активности военных кораблей и гражданских судов на месте, где проводятся работы по укладке «Северного потока — 2». Директор филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин отметил, что действия кораблей зачастую носят явно провокационный характер и могут привести к аварийному повреждению газопровода.

В Nord Stream 2 AG добавили, что обычно при реализации подобных проектов устанавливается 1,5-мильная зона безопасности, в которую не должны заходить суда, не участвующие в строительстве. По данным оператора, облеты зоны проведения работ регулярно совершает польский противолодочный самолет PZL-Mielec М-28В1 Rbi, который фиксирует наличие иностранных военных судов в зоне работ.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируют завершить в этом году.

Ранее по теме: Оператор «Северного потока — 2» сообщил об активности иностранных судов в зоне газопровода

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных