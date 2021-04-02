МИД России надеется на соблюдение норм мореплавания в районе «Северного потока — 2»
Министерство иностранных дел (МИД) России исходит из того, что все нормы мореплавания в районе укладки газопровода «Северный поток — 2» будут строго соблюдаться, заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.
«Мы, естественно, исходим из того, что все соответствующие нормы мореплавания должны строго соблюдаться. И продолжаем считать, что этот проект отвечает интересам укрепления энергобезопасности Европы и отношение к нему будет именно таким, а не таким, которое пытается европейцам навязать Вашингтон», — сказал он агентству ТАСС.
Чиновник выразил уверенность в том, что проект «Северный поток — 2» будет завершен и затем станет символом крепкого сотрудничества в сфере энергетики между Россией и странами-участницами Европейского союза (ЕС). В связи с этим МИД надеется на то, что никто не будет мешать реализации проекта.
Вчера компания-оператор Nord Stream 2 AG сообщила о повышенной активности военных кораблей и гражданских судов на месте, где проводятся работы по укладке «Северного потока — 2». Директор филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин отметил, что действия кораблей зачастую носят явно провокационный характер и могут привести к аварийному повреждению газопровода.
В Nord Stream 2 AG добавили, что обычно при реализации подобных проектов устанавливается 1,5-мильная зона безопасности, в которую не должны заходить суда, не участвующие в строительстве. По данным оператора, облеты зоны проведения работ регулярно совершает польский противолодочный самолет PZL-Mielec М-28В1 Rbi, который фиксирует наличие иностранных военных судов в зоне работ.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируют завершить в этом году.