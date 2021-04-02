Пашинян самоизолировался перед встречей с Путиным
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ушел на изоляцию перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает «Арменпресс» со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Армении Мане Геворгян.
«Премьер-министр работает по плановой повестке, исключены личные встречи и общественные мероприятия», — сказала Геворкян.
Встреча Пашиняна и Путина запланирована на 7 апреля в Москве, передает ТАСС.
Последний раз стороны контактировали 26 марта. Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, а также двухстороннее сотрудничество, в том числе в сфере энергетики и борьбы с коронавирусной инфекцией.
28 марта Пашинян заявил о планах подать в отставку в апреле для проведения досрочных парламентских выборов. Внеочередные парламентские выборы в Армении должны состояться 20 июня этого года.