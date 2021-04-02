В МИДе заявили о незаинтересованности России в конфликте с Украиной
Разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной – очередной вымысел Киева, заявил «РИА Новости» заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
«Россия не заинтересована в конфликте с Украиной каком-либо, тем более военном», – сказал Руденко. Москва рассчитывает на то, что Киев проявит благоразумие и воздержится от провоцирующих конфликт шагов, отметил он.
По словам дипломата, такими заявлениями украинские власти отвлекают внимание жителей от внутренних проблем, в том числе связанных с «падением популярности правящей партии». Ранее Минобороны Украины по итогам переговоров главы ведомства Андрея Тарана и главы Пентагона Ллойда Остина заявило, что Вашингтон поддержит Киев «в случае эскалации российской агрессии».
Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 26 марта в результате обстрела около города Шумы погибли четверо украинских солдат. 1 апреля главнокомандующий украинской армии Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и Крыму. По его словам, на 30 марта вдоль границы близ Донбасса были размещены 28 батальонных тактических групп армии России, писал «Интерфакс».