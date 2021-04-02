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В МИДе заявили о незаинтересованности России в конфликте с Украиной

Ведомости

Разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной – очередной вымысел Киева, заявил «РИА Новости» заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Россия не заинтересована в конфликте с Украиной каком-либо, тем более военном», – сказал Руденко. Москва рассчитывает на то, что Киев проявит благоразумие и воздержится от провоцирующих конфликт шагов, отметил он.

По словам дипломата, такими заявлениями украинские власти отвлекают внимание жителей от внутренних проблем, в том числе связанных с «падением популярности правящей партии». Ранее Минобороны Украины по итогам переговоров главы ведомства Андрея Тарана и главы Пентагона Ллойда Остина заявило, что Вашингтон поддержит Киев «в случае эскалации российской агрессии».

Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 26 марта в результате обстрела около города Шумы погибли четверо украинских солдат. 1 апреля главнокомандующий украинской армии Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и Крыму. По его словам, на 30 марта вдоль границы близ Донбасса были размещены 28 батальонных тактических групп армии России, писал «Интерфакс».

Ранее по теме: США пообещали защитить Украину в случае эскалации «российской агрессии»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных