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Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Ведомости

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обменялись поздравлениями по случаю дня единения народов двух стран, сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись теплыми поздравлениями по случаю общего праздника – Дня единения народов России и Белоруссии», – говорится в сообщении. Стороны также обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе сотрудничество в борьбе с коронавирусом, и выразили обоюдный настрой на продолжение продуктивной совместной работы по развитию всего комплекса российско-белорусских отношений.

Ранее сегодня президенты обменялись поздравительными телеграммами по случаю праздника. В поздравлении Лукашенко, опубликованном на его официальном сайте, говорится, что подписанный 25 лет назад договор об образовании сообщества Белоруссии и России позволил «двум братским народам преодолеть разрушительные центробежные тенденции в экономике и социальной сфере и перейти к строительству нашего общего союзного дома».

Белорусский лидер отметил, что пандемия коронавируса «до предела обострила негативные геополитические тренды, и сегодня Беларусь и Россия испытывают беспрецедентное давление извне». Оперативно и эффективно реагировать на весь спектр современных вызовов и угроз позволяет консолидация на всех площадках Союзного государства, подчеркнул он.

Ранее по теме: Песков оценил слова Лукашенко об отсутствии у Белоруссии друзей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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