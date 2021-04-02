Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обменялись поздравлениями по случаю дня единения народов двух стран, сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись теплыми поздравлениями по случаю общего праздника – Дня единения народов России и Белоруссии», – говорится в сообщении. Стороны также обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе сотрудничество в борьбе с коронавирусом, и выразили обоюдный настрой на продолжение продуктивной совместной работы по развитию всего комплекса российско-белорусских отношений.
Ранее сегодня президенты обменялись поздравительными телеграммами по случаю праздника. В поздравлении Лукашенко, опубликованном на его официальном сайте, говорится, что подписанный 25 лет назад договор об образовании сообщества Белоруссии и России позволил «двум братским народам преодолеть разрушительные центробежные тенденции в экономике и социальной сфере и перейти к строительству нашего общего союзного дома».
Белорусский лидер отметил, что пандемия коронавируса «до предела обострила негативные геополитические тренды, и сегодня Беларусь и Россия испытывают беспрецедентное давление извне». Оперативно и эффективно реагировать на весь спектр современных вызовов и угроз позволяет консолидация на всех площадках Союзного государства, подчеркнул он.