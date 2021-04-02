Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Ранее сегодня президенты обменялись поздравительными телеграммами по случаю праздника. В поздравлении Лукашенко, опубликованном на его официальном сайте, говорится, что подписанный 25 лет назад договор об образовании сообщества Белоруссии и России позволил «двум братским народам преодолеть разрушительные центробежные тенденции в экономике и социальной сфере и перейти к строительству нашего общего союзного дома».