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Польша назвала ложными данные о ее ВМС в зоне «Северного потока — 2»

Ведомости

Заявления об активности в зоне строительства газопровода «Северный поток — 2» польских ВМС не соответствуют действительности, заявил на своей странице в Twitter пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

«Российский оператор газопровода Nord Stream2 (газопровод Россия-Германия по дну Балтийского моря) ложно обвинил Польшу в организации военных провокаций против газопровода. Это российская пропаганда во всей ее красе» — написал он.

Также Жарин добавил, что «Северный поток — 2» представляет угрозу национальной безопасности Украины, Польши и стран Балтийского региона. Помимо этого, представитель польских спецслужб назвал газопровод угрозой энергетической безопасности европейских государств.

Накануне директор компании — оператора проекта Nord Stream 2 AG Андрей Минин заявил, что строительный флот газопровода «Северный поток — 2» стал объектом демонстраций со стороны военных кораблей и гражданских судов, преимущественно польских. Так, 29 марта возле трубоукладочного судна «Фортуна» выполнял маневры польский военный корабль, судно обеспечения «Спасатель Караев» было вынуждено его сопровождать. Во второй половине марта участились пролеты иностранной авиации над трубоукладочными судами. В частности, зону укладки регулярно облетает польский патрульный самолет М-28.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируют завершить в этом году.

Ранее по теме: Польский флот противодействует строительству «Северного потока – 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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