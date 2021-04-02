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Адмирал рассказал о возможностях ВМФ по защите «Северного потока — 2»

Ведомости

Военно-морской флот России располагает достаточными возможностями для защиты строительства газопровода «Северный поток — 2». С таким утверждением выступил бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал в отставке Виктор Кравченко, слова которого передает «Интерфакс».

«Достаточно будет сил Балтийского флота России, чтобы обеспечить безопасность "Северного потока-2". Речь идет прежде всего о надводных кораблях», — сказал он.

Накануне директор компании — оператора проекта Nord Stream 2 AG Андрей Минин заявил, что строительный флот газопровода «Северный поток — 2» стал объектом демонстраций со стороны военных кораблей и гражданских судов, преимущественно польских. Так, 29 марта возле трубоукладочного судна «Фортуна» выполнял маневры польский военный корабль, судно обеспечения «Спасатель Караев» было вынуждено его сопровождать. Во второй половине марта участились пролеты иностранной авиации над трубоукладочными судами. В частности, зону укладки регулярно облетает польский патрульный самолет М-28.

«Речь идет о явно спланированных и подготовленных провокациях как с использованием рыболовецких судов, так и военных кораблей, подлодок и самолетов с целью препятствования осуществлению экономического проекта. Это, пожалуй, первый и беспрецедентный случай подобного рода в истории», — добавил Кравченко.

2 апреля секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин назвал заявления об активности польских ВМС в зоне строительства газопровода не соответствующими действительности. При этом он добавил, что «Северный поток — 2» представляет угрозу национальной безопасности Украины, Польши и стран Балтийского региона.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируют завершить в этом году.

Ранее по теме: МИД России надеется на соблюдение норм мореплавания в районе «Северного потока — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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