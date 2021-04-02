Байден заявил о желании посетить Украину

«Президент Байден во всем поддерживает Украину, а его команда ценит все, что делает президент Зеленский в вопросах реформы страны. Джо Байден добавил, что ждет возможности снова посетить Украину, а также вспомнил свое выступление в украинском парламенте», — написал Ермак у себя на Facebook.