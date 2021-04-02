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Байден заявил о желании посетить Украину

Ведомости

Президент США Джо Байден высказал желание посетить Украину, когда у него появится такая возможность. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, ссылаясь на разговор Байдена с лидером страны Владимиром Зеленским. 

«Президент Байден во всем поддерживает Украину, а его команда ценит все, что делает президент Зеленский в вопросах реформы страны. Джо Байден добавил, что ждет возможности снова посетить Украину, а также вспомнил свое выступление в украинском парламенте», — написал Ермак у себя на Facebook

Сегодня состоялся первый телефонный разговор Байдена и Зеленского. Президенты обсудили «продолжающуюся агрессию России», следует из сообщения на сайте Белого Дома.

Байден подчеркнул приверженность своей администрации активизации стратегического партнерства двух стран в области борьбы с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на общих демократических ценностях. «Лидеры согласились, что эти реформы являются центральным элементом евроатлантических устремлений Украины», – отметили в Белом доме.

Стороны также обсудили важность тесного сотрудничества США и Украины для сдерживания пандемии коронавируса и укрепления демократии в регионе.

Ранее по теме: Байден и Зеленский впервые поговорили по телефону

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных