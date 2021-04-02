Байден заявил о желании посетить Украину
Президент США Джо Байден высказал желание посетить Украину, когда у него появится такая возможность. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, ссылаясь на разговор Байдена с лидером страны Владимиром Зеленским.
«Президент Байден во всем поддерживает Украину, а его команда ценит все, что делает президент Зеленский в вопросах реформы страны. Джо Байден добавил, что ждет возможности снова посетить Украину, а также вспомнил свое выступление в украинском парламенте», — написал Ермак у себя на Facebook.
Сегодня состоялся первый телефонный разговор Байдена и Зеленского. Президенты обсудили «продолжающуюся агрессию России», следует из сообщения на сайте Белого Дома.
Байден подчеркнул приверженность своей администрации активизации стратегического партнерства двух стран в области борьбы с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на общих демократических ценностях. «Лидеры согласились, что эти реформы являются центральным элементом евроатлантических устремлений Украины», – отметили в Белом доме.
Стороны также обсудили важность тесного сотрудничества США и Украины для сдерживания пандемии коронавируса и укрепления демократии в регионе.