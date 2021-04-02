Мантуров прокомментировал ситуацию с арестами сотрудников Минпромторга

«То, что за последнее время произошло два таких случая — это не значит, что в министерстве большое количество нарушений. При этом мы сами заинтересованы в первую очередь в том, чтобы работники были честными и соответствовали всем требованиям, которые предъявляются государственной службой. Если есть сомнения в правомерности действий — задача следствия установить истину и дать им оценку», — сказал Мантуров журналистам.