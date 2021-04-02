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Мантуров прокомментировал ситуацию с арестами сотрудников Минпромторга

Ведомости

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров считает, что аресты сотрудников Минпромторга не означают наличия большого числа нарушений в работе министерства, передает ТАСС. 

«То, что за последнее время произошло два таких случая — это не значит, что в министерстве большое количество нарушений. При этом мы сами заинтересованы в первую очередь в том, чтобы работники были честными и соответствовали всем требованиям, которые предъявляются государственной службой. Если есть сомнения в правомерности действий — задача следствия установить истину и дать им оценку», — сказал Мантуров журналистам. 

По его мнению, задержания и аресты сотрудников Минпромторга говорят о должном контроле государства за органами исполнительной власти. Это не является признаком повышенного внимания к министерству, считает министр. 

«Если вы обратили внимание, недавно губернатора одного из регионов задержали. Это контроль и надзор за работой и деятельностью исполнительной власти в целом», — отметил Мантуров. 

2 апреля Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга Павла Серватинского по обвинению в превышении должностных полномочий. 

29 марта по делу о получении взятки в крупном размере были задержаны два других сотрудника Минпромторга — ведущий специалист-эксперт отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Андрей Бандуров и консультант того же отдела Сослан Гериев. В Хамовническом суде Москвы сообщили, что обвиняемые арестованы на срок до 26 мая.

Ранее по теме: Суд отправил в СИЗО главу департамента Минпромторга

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных