Мантуров прокомментировал ситуацию с арестами сотрудников Минпромторга
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров считает, что аресты сотрудников Минпромторга не означают наличия большого числа нарушений в работе министерства, передает ТАСС.
«То, что за последнее время произошло два таких случая — это не значит, что в министерстве большое количество нарушений. При этом мы сами заинтересованы в первую очередь в том, чтобы работники были честными и соответствовали всем требованиям, которые предъявляются государственной службой. Если есть сомнения в правомерности действий — задача следствия установить истину и дать им оценку», — сказал Мантуров журналистам.
По его мнению, задержания и аресты сотрудников Минпромторга говорят о должном контроле государства за органами исполнительной власти. Это не является признаком повышенного внимания к министерству, считает министр.
«Если вы обратили внимание, недавно губернатора одного из регионов задержали. Это контроль и надзор за работой и деятельностью исполнительной власти в целом», — отметил Мантуров.
2 апреля Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга Павла Серватинского по обвинению в превышении должностных полномочий.
29 марта по делу о получении взятки в крупном размере были задержаны два других сотрудника Минпромторга — ведущий специалист-эксперт отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Андрей Бандуров и консультант того же отдела Сослан Гериев. В Хамовническом суде Москвы сообщили, что обвиняемые арестованы на срок до 26 мая.