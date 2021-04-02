Суд отправил в СИЗО главу департамента Минпромторга
Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России Павла Серватинского, сообщила пресс-служба суда. Сотрудника ведомства обвиняют в превышении должностных полномочий.
«2 апреля 2021 года Хамовнический суд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павла Серватинского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 (УК, превышение должностных полномочий) на срок до 1 июня 2021 года», — сообщили в пресс-службе.
В Минпромторге, комментируя задержание Серватинского 2 апреля, сообщили, что ведомство предоставляет все необходимые сведения «для установления истины» в ходе следственных мероприятий. Позиция министерства заключается в том, что его сотрудники должны соответствовать предъявляемым им повышенным требованиям со стороны граждан и органов правопорядка и «действовать строго в рамках закона».
29 марта по делу о получении взятки в крупном размере были задержаны два других сотрудника Минпромторга — ведущий специалист-эксперт отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Андрей Бандуров и консультант того же отдела Сослан Гериев. В Хамовническом суде Москвы сообщили, что обвиняемые арестованы на срок до 26 мая.