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Суд отправил в СИЗО главу департамента Минпромторга

Ведомости

Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России Павла Серватинского, сообщила пресс-служба суда. Сотрудника ведомства обвиняют в превышении должностных полномочий.

«2 апреля 2021 года Хамовнический суд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павла Серватинского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 (УК, превышение должностных полномочий) на срок до 1 июня 2021 года», — сообщили в пресс-службе.

В Минпромторге, комментируя задержание Серватинского 2 апреля, сообщили, что ведомство предоставляет все необходимые сведения «для установления истины» в ходе следственных мероприятий. Позиция министерства заключается в том, что его сотрудники должны соответствовать предъявляемым им повышенным требованиям со стороны граждан и органов правопорядка и «действовать строго в рамках закона».

29 марта по делу о получении взятки в крупном размере были задержаны два других сотрудника Минпромторга — ведущий специалист-эксперт отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Андрей Бандуров и консультант того же отдела Сослан Гериев. В Хамовническом суде Москвы сообщили, что обвиняемые арестованы на срок до 26 мая.

Ранее по теме: Глава департамента Минпромторга задержан по делу о превышении полномочий

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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