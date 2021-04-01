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Глава департамента Минпромторга задержан по делу о превышении полномочий

Ведомости

Директор департамента металлургии и материалов министерства промышленности и торговли России Павел Серватинский задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства.

«Сотрудниками следственного управления по ЦАО ГСУ СК по Москве задержан по подозрению в превышении должностных полномочий (286 УК РФ) директор департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России Павел Серватинский», — рассказали в Минпромторге. Ранее о задержании чиновника сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Минпромторге добавили, что в настоящий момент проводятся следственные мероприятия, в ходе которых ведомство предоставляет все необходимые сведения «для установления истины». Позиция министерства в данном случае заключается в том, что его сотрудники должны соответствовать предъявляемым им повышенным требованиям со стороны граждан и органов правопорядка и «действовать строго в рамках закона».

«Случаи его нарушения будут разбираться с привлечением и во взаимодействии со правоохранительными органами», — подчеркнули в министерстве.

29 марта по делу о получении взятки в крупном размере были задержаны два других сотрудника Минпромторга — ведущий специалист-эксперт отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Андрей Бандуров и консультант того же отдела Сослан Гериев. В Хамовническом суде Москвы сообщили, что обвиняемые арестованы на срок до 26 мая.

Ранее по теме: Двух сотрудников Минпромторга задержали по делу о взятке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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