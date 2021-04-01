Глава департамента Минпромторга задержан по делу о превышении полномочий
Директор департамента металлургии и материалов министерства промышленности и торговли России Павел Серватинский задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства.
«Сотрудниками следственного управления по ЦАО ГСУ СК по Москве задержан по подозрению в превышении должностных полномочий (286 УК РФ) директор департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России Павел Серватинский», — рассказали в Минпромторге. Ранее о задержании чиновника сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В Минпромторге добавили, что в настоящий момент проводятся следственные мероприятия, в ходе которых ведомство предоставляет все необходимые сведения «для установления истины». Позиция министерства в данном случае заключается в том, что его сотрудники должны соответствовать предъявляемым им повышенным требованиям со стороны граждан и органов правопорядка и «действовать строго в рамках закона».
«Случаи его нарушения будут разбираться с привлечением и во взаимодействии со правоохранительными органами», — подчеркнули в министерстве.
29 марта по делу о получении взятки в крупном размере были задержаны два других сотрудника Минпромторга — ведущий специалист-эксперт отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Андрей Бандуров и консультант того же отдела Сослан Гериев. В Хамовническом суде Москвы сообщили, что обвиняемые арестованы на срок до 26 мая.