Глава департамента Минпромторга задержан по делу о превышении полномочий

В Минпромторге добавили, что в настоящий момент проводятся следственные мероприятия, в ходе которых ведомство предоставляет все необходимые сведения «для установления истины». Позиция министерства в данном случае заключается в том, что его сотрудники должны соответствовать предъявляемым им повышенным требованиям со стороны граждан и органов правопорядка и «действовать строго в рамках закона».