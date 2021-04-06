Делегация Украины не поедет на переговоры по Донбассу в Минск

«Мы сообщили, что не будем принимать участие в заседаниях ТКГ, если вдруг завершится сегодня карантин и будет предложено продолжить консультации, как и раньше, в Минске <…> Для проведения в реальной жизни все равно придется искать другую страну, другой город», — сказал Резников (цитата по «РИА Новости»).