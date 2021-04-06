Делегация Украины не поедет на переговоры по Донбассу в Минск
Украинская делегация отказалась ехать на заседание трехсторонней контактной группы в Минске, для проведения переговоров нужно искать другую страну и город, заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
«Мы сообщили, что не будем принимать участие в заседаниях ТКГ, если вдруг завершится сегодня карантин и будет предложено продолжить консультации, как и раньше, в Минске <…> Для проведения в реальной жизни все равно придется искать другую страну, другой город», — сказал Резников (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, Белоруссия якобы находится под влиянием России, поэтому у Киева «нет доверия к этой территории».
ДНР и ЛНР провозглашены весной 2014 г. на территориях Донецкой и Луганской областей Украины в начале вооруженного конфликта на юго-востоке страны, спровоцированного силовым захватом власти в Киеве. В 2014 г. трехсторонняя контактная группа подписала первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. В декабре 2019 г. в Париже лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата».