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СМИ сообщили о встрече Лаврова со спецпредставителем президента США по климату

Ведомости

Министр иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров и специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри провели краткую встречу в Нью-Дели, сообщил журналистам источник в индийской столице. Об этом пишут ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс».

По данным агентств, встреча состоялась в гостинице, где остановились оба чиновника. В ходе беседы они обсудили вопросы климата.

Лавров прибыл в столицу Индии с рабочим визитом накануне вечером. Керри находится там в рамках подготовки виртуального саммита по климату. Мероприятие запланировано на 22-23 апреля. 2 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что американский лидер Джо Байден пригласил Владимира Путина к участию в этом событии. В целом туда позвали глав 40 стран.

Ранее, в феврале, Лавров и Керри поговорили по телефону. Тогда они обсудили реализацию Парижского соглашения по климату.

Ранее по теме: Путин получил приглашение Байдена на саммит по климату

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных