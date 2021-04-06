СМИ сообщили о встрече Лаврова со спецпредставителем президента США по климату
Министр иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров и специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри провели краткую встречу в Нью-Дели, сообщил журналистам источник в индийской столице. Об этом пишут ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс».
По данным агентств, встреча состоялась в гостинице, где остановились оба чиновника. В ходе беседы они обсудили вопросы климата.
Лавров прибыл в столицу Индии с рабочим визитом накануне вечером. Керри находится там в рамках подготовки виртуального саммита по климату. Мероприятие запланировано на 22-23 апреля. 2 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что американский лидер Джо Байден пригласил Владимира Путина к участию в этом событии. В целом туда позвали глав 40 стран.
Ранее, в феврале, Лавров и Керри поговорили по телефону. Тогда они обсудили реализацию Парижского соглашения по климату.