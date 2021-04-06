СМИ сообщили о встрече Лаврова со спецпредставителем президента США по климату

Лавров прибыл в столицу Индии с рабочим визитом накануне вечером. Керри находится там в рамках подготовки виртуального саммита по климату. Мероприятие запланировано на 22-23 апреля. 2 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что американский лидер Джо Байден пригласил Владимира Путина к участию в этом событии. В целом туда позвали глав 40 стран.