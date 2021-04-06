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В США рассказали о неудачных испытаниях гиперзвукового оружия

Ведомости

Летные испытания прототипа американской гиперзвуковой ракеты 5 апреля потерпели неудачу, сообщает CNN со ссылкой на заявление ВВС США.

В рамках испытаний бомбардировщик B-52H Stratofortress поднялся в воздух с авиабазы Эндрюс в Калифорнии, чтобы запустить прототип гиперзвуковой ракеты AGM-183A над акваторией Тихого океана. «Испытательная ракета не смогла завершить последовательность действий при пуске и осталась на самолете, который вернулся на авиабазу Эдвардс», — говорится в заявлении.

Гиперзвуковая ракета AGM-183A, развивающая скорость в 20 раз больше скорости звука, должна стать новым ударным оружием армии США. Пока компоненты ракеты тестируются на скоростях, близких к расчетным.

К 2023 г. Пентагон надеется вооружить ею сухопутные войска, в том числе в Европе в связи с выходом Вашингтона из ДРСМД в августе прошлого года.

Россия уже испытала и приняла на вооружение гиперзвуковую ракету «Циркон». Последний ее пуск был совершен с фрегата «Адмирал Горшков» в конце марта. По заявлению Минобороны, ее боевая часть успешно попала в цель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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