В США рассказали о неудачных испытаниях гиперзвукового оружия
Летные испытания прототипа американской гиперзвуковой ракеты 5 апреля потерпели неудачу, сообщает CNN со ссылкой на заявление ВВС США.
В рамках испытаний бомбардировщик B-52H Stratofortress поднялся в воздух с авиабазы Эндрюс в Калифорнии, чтобы запустить прототип гиперзвуковой ракеты AGM-183A над акваторией Тихого океана. «Испытательная ракета не смогла завершить последовательность действий при пуске и осталась на самолете, который вернулся на авиабазу Эдвардс», — говорится в заявлении.
Гиперзвуковая ракета AGM-183A, развивающая скорость в 20 раз больше скорости звука, должна стать новым ударным оружием армии США. Пока компоненты ракеты тестируются на скоростях, близких к расчетным.
К 2023 г. Пентагон надеется вооружить ею сухопутные войска, в том числе в Европе в связи с выходом Вашингтона из ДРСМД в августе прошлого года.
Россия уже испытала и приняла на вооружение гиперзвуковую ракету «Циркон». Последний ее пуск был совершен с фрегата «Адмирал Горшков» в конце марта. По заявлению Минобороны, ее боевая часть успешно попала в цель.