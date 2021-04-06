В США рассказали о неудачных испытаниях гиперзвукового оружия

В рамках испытаний бомбардировщик B-52H Stratofortress поднялся в воздух с авиабазы Эндрюс в Калифорнии, чтобы запустить прототип гиперзвуковой ракеты AGM-183A над акваторией Тихого океана. «Испытательная ракета не смогла завершить последовательность действий при пуске и осталась на самолете, который вернулся на авиабазу Эдвардс», — говорится в заявлении.