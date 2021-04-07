В Кремле раскрыли повестку переговоров Путина и Пашиняна

«Что касается тем для переговоров, это, конечно, двусторонняя повестка дня. У нас работает активно межправкомиссия, вице-премьер Аверчук с нашей стороны является сопредседателем. Это и, конечно, интеграционные процессы, потому что мы имеем тесное сотрудничество и взаимодействие с Арменией в рамках СНГ, ЕврАзЭс и ОДКБ», – сказал Песков.