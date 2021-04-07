В Кремле раскрыли повестку переговоров Путина и Пашиняна
Президент России Владимир Путин может обсудить в ходе переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном двустороннюю повестку дня и интеграционные процессы, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Что касается тем для переговоров, это, конечно, двусторонняя повестка дня. У нас работает активно межправкомиссия, вице-премьер Аверчук с нашей стороны является сопредседателем. Это и, конечно, интеграционные процессы, потому что мы имеем тесное сотрудничество и взаимодействие с Арменией в рамках СНГ, ЕврАзЭс и ОДКБ», – сказал Песков.
Стороны также могут обсудить реализацию трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху, возвращение района к мирной жизни, развитие и разблокирование транспортной инфраструктуры.
Встреча Пашиняна и Путина запланирована на 7 апреля в Москве. До этого стороны контактировали 26 марта. Стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, а также двухстороннее сотрудничество, в том числе в сфере энергетики и борьбы с коронавирусной инфекцией.