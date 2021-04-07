Путин проведет совещание по итогам посланий Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин проведет 8 апреля совещание об итогах реализации своих посланий Федеральному собранию за 2019 г. и 2020 г., сообщила пресс-служба Кремля.
«Глава государства проведет с руководством правительства совещание, на котором будут подведены итоги реализации посланий президента Федеральному собранию 2019 и 2020 гг.», — говорится в сообщении.
С основными докладами выступят вице-премьеры Андрей Белоусов, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко. В совещании также примут участие руководители Центрального банка, администрации президента, Общероссийского народного фронта, рассказали в Кремле.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Он рассказал, что мероприятие планируется провести в очном формате. Прошлогоднее обращение Путина к Федеральному собранию состоялось 15 января в Центральном выставочном зале «Манеж». Оно длилось 1 час 13 минут.