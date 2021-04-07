Путин проведет совещание по итогам посланий Федеральному собранию

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Он рассказал, что мероприятие планируется провести в очном формате. Прошлогоднее обращение Путина к Федеральному собранию состоялось 15 января в Центральном выставочном зале «Манеж». Оно длилось 1 час 13 минут.