Песков оценил срок нахождения российских войск у границ Украины

«Российские вооруженные силы находятся там на территории Российской Федерации, где это признанно необходимым и целесообразным, и будут находиться там так долго, насколько это опять же будет признано целесообразным нашим военным руководством и верховным главнокомандующим», – сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько долго группировка российских войск будет находиться рядом с границами Украины.