Песков оценил срок нахождения российских войск у границ Украины
Российские вооруженные силы будут находиться вблизи границ Украины до тех пор, пока военное руководство РФ будет считать это целесообразным, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Российские вооруженные силы находятся там на территории Российской Федерации, где это признанно необходимым и целесообразным, и будут находиться там так долго, насколько это опять же будет признано целесообразным нашим военным руководством и верховным главнокомандующим», – сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько долго группировка российских войск будет находиться рядом с границами Украины.
Он отметил, что Россия «никому не угрожала и не угрожает и ни для кого не представляет угрозы».
5 апреля представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что переброска российских войск к границе с Украиной носит провокационный характер, США «попросили Россию представить объяснение этих провокаций» и выразили поддержку Украине. Спустя день министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о начале контрольных проверок в органах военного управления, соединениях и воинских частях, отметив, что в апреле планируется провести 4048 учений различного масштаба.