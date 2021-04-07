Пашинян предложил Путину построить новую АЭС в Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил президенту России Владимиру Путину, что намерен обсудить с ним вопрос строительства в Армении новой атомной электростанции (АЭС) с участием России.
«Я сегодня хочу с вами обсудить возможность строительства новой атомной электростанции в Армении», — сказал Пашинян в начале встречи с Путиным, которая транслировалась телеканалом «Россия 24». Также оба лидера обсудят урегулирование ситуации в Карабахе, экономическое сотрудничество в рамках ЕАЭС и военное взаимодействие в рамках ОДКБ.
Армянская АЭС построена в 1977 г. вблизи города Мецамор. В ее состав входят два энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440. АЭС рассчитана на работу до 2026 г. В 2003-2012 гг. станция находилась под управлением «Интер РАО ЕЭС».
В последние годы на станции проводились модернизационные работы общей стоимостью $300 млн, которые позволили бы эксплуатировать ее до расчетного срока, а также увеличить мощность и безопасность АЭС. Строительство новой станции в Армении, которая не имеет ископаемых источников топлива и полностью в плане электроэнергии зависит от ядерной генерации, оценивается в $5 млрд.