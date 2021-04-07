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Пашинян предложил Путину построить новую АЭС в Армении

Ведомости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил президенту России Владимиру Путину, что намерен обсудить с ним вопрос строительства в Армении новой атомной электростанции (АЭС) с участием России.

«Я сегодня хочу с вами обсудить возможность строительства новой атомной электростанции в Армении», — сказал Пашинян в начале встречи с Путиным, которая транслировалась телеканалом «Россия 24». Также оба лидера обсудят урегулирование ситуации в Карабахе, экономическое сотрудничество в рамках ЕАЭС и военное взаимодействие в рамках ОДКБ.

Армянская АЭС построена в 1977 г. вблизи города Мецамор. В ее состав входят два энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440. АЭС рассчитана на работу до 2026 г. В 2003-2012 гг. станция находилась под управлением «Интер РАО ЕЭС».

В последние годы на станции проводились модернизационные работы общей стоимостью $300 млн, которые позволили бы эксплуатировать ее до расчетного срока, а также увеличить мощность и безопасность АЭС. Строительство новой станции в Армении, которая не имеет ископаемых источников топлива и полностью в плане электроэнергии зависит от ядерной генерации, оценивается в $5 млрд.

Ранее по теме: В Кремле раскрыли повестку переговоров Путина и Пашиняна

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных