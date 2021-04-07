Пашинян предложил Путину построить новую АЭС в Армении

В последние годы на станции проводились модернизационные работы общей стоимостью $300 млн, которые позволили бы эксплуатировать ее до расчетного срока, а также увеличить мощность и безопасность АЭС. Строительство новой станции в Армении, которая не имеет ископаемых источников топлива и полностью в плане электроэнергии зависит от ядерной генерации, оценивается в $5 млрд.