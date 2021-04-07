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Врио главы Тувы рассказал о приоритетных направлениях развития региона

Ведомости

Главное направление развития Тувы – четкая реализация недавно принятого индивидуального плана социально-экономического развития республики, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Владислав Ховалыг на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля.

«Нужно будет изучить опыт развития экономики Тывы на различных этапах. Прежде всего считаю, что нужно развивать те отрасли, которые обеспечивают наибольшую занятость местного населения: это и легкая [промышленность], и переработка, переработка сельхозсырья», – сказал Ховалыг.

Среди требующих решения проблем он назвал энергодефицит, высокие тарифы на электроэнергию, высокую стоимость угля, экологические проблемы, отток сельского населения в города. «Я, конечно, к сожалению, пока всей информации не знаю. Если вы окажете доверие, мне нужна будет неделя-полторы, чтобы войти в ситуацию, ознакомиться плотно и уже в ближайшее время более конкретно, точно доложить о ситуации», – объяснил в беседе с президентом врио главы республики.

Сегодня Путин назначил Ховалыга временно исполняющим обязанности главы республики Тыва. Он сменил Шолбана Кара-оола, который подал в отставку по собственному желанию. Ховалыгу 53 года. Он родился в Туве и работал на разных постах в республике. Выборы главы региона должны пройти 19 сентября в единый день голосования.

Ранее по теме: Путин назначил Ховалыга врио главы Тувы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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