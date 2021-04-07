Врио главы Тувы рассказал о приоритетных направлениях развития региона

Среди требующих решения проблем он назвал энергодефицит, высокие тарифы на электроэнергию, высокую стоимость угля, экологические проблемы, отток сельского населения в города. «Я, конечно, к сожалению, пока всей информации не знаю. Если вы окажете доверие, мне нужна будет неделя-полторы, чтобы войти в ситуацию, ознакомиться плотно и уже в ближайшее время более конкретно, точно доложить о ситуации», – объяснил в беседе с президентом врио главы республики.