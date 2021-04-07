Врио главы Тувы рассказал о приоритетных направлениях развития региона
Главное направление развития Тувы – четкая реализация недавно принятого индивидуального плана социально-экономического развития республики, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Владислав Ховалыг на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля.
«Нужно будет изучить опыт развития экономики Тывы на различных этапах. Прежде всего считаю, что нужно развивать те отрасли, которые обеспечивают наибольшую занятость местного населения: это и легкая [промышленность], и переработка, переработка сельхозсырья», – сказал Ховалыг.
Среди требующих решения проблем он назвал энергодефицит, высокие тарифы на электроэнергию, высокую стоимость угля, экологические проблемы, отток сельского населения в города. «Я, конечно, к сожалению, пока всей информации не знаю. Если вы окажете доверие, мне нужна будет неделя-полторы, чтобы войти в ситуацию, ознакомиться плотно и уже в ближайшее время более конкретно, точно доложить о ситуации», – объяснил в беседе с президентом врио главы республики.
Сегодня Путин назначил Ховалыга временно исполняющим обязанности главы республики Тыва. Он сменил Шолбана Кара-оола, который подал в отставку по собственному желанию. Ховалыгу 53 года. Он родился в Туве и работал на разных постах в республике. Выборы главы региона должны пройти 19 сентября в единый день голосования.