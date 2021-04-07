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ЛНР сообщила о минометном обстреле со стороны Украины

Ведомости

Украинские военные в течение суток обстреляли из миномета село Логвиново, входящее в состав Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщается на сайте Народной милиции ЛНР по итогам брифинга представителя организации Якова Осадчего.

«С начала текущих суток боевики 59 бригады по приказу военного преступника Шаповалова с направления н.п. Луганское обстреляли из запрещенного минскими договоренностями 120-мм миномета район н.п. Логвиново», — говорится в сообщении.

В ЛНР подчеркнули, что подобные действия украинских военных свидетельствуют о неспособности местного командования обеспечить соблюдение режима прекращения огня. Сведения об этом были оперативно донесены до Киева совместным центром по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК).

В целом за сутки в ЛНР зафиксировали два обстрела. Также там отмечаются случаи минирования местности вблизи населенных пунктов, дорог общего пользования и сельскохозяйственных полей.

«Многочисленные факты применения украинскими боевиками террористических методов минирования территорий, свидетельствуют о спланированном переходе к минной войне против мирного населения Донбасса, осуществленном с разрешения высшего руководства Украины и командования ВСУ», — заявили в ЛНР.

Ранее сегодня Народная милиция сообщила о гибели подростка в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве в районе Славяносербска на берегу реки Северский Донец. Еще двое получили ранения. По предварительным данным, это произошло в результате срабатывания неразорвавшегося минно-взрывного устройства, установленного во время проведения активных боевых действий.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что ситуация в Донбассе начала обостряться несколько месяцев назад, примерно с сентября прошлого года. Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения началась в феврале. По словам Пушилина, Украина стянула туда боевую технику и готова к возобновлению полномасштабных боевых действий.

ДНР и ЛНР были провозглашены весной 2014 г. на территориях одноименных областей Украины в начале вооруженного конфликта на юго-востоке страны, спровоцированного силовым захватом власти в Киеве. В 2014 г. трехсторонняя контактная группа подписала первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. В декабре 2019 г. в Париже лидеры «нормандской четверки», куда входят главы России, Франции, Германии и Украины, приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата».

Ранее по теме: Глава ДНР заявил об ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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