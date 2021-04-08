В Кремле назвали меткими слова Лаврова о линии США в отношении России

Ранее сегодня Bloomberg со ссылкой на три источника сообщил, что американские власти могут выслать из США российских разведчиков под дипломатическим прикрытием и ввести новые санкции против России из-за якобы произошедшего вмешательства Москвы в выборы в США, а также хакерской атаки на американские правительственные учреждения с помощью программного обеспечения компании Solar Winds.