В Кремле назвали меткими слова Лаврова о линии США в отношении России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров как всегда меток в формулировках, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Лаврова о «тупой» линии США в отношении России.
«Непредсказуемость, агрессивность, резкость и недружелюбность политики США в отношении нашей страны делает возможным использования фактически любого лексикона для того, чтобы описать эту политику. Больше добавить нечего. Министр как всегда меток в своих формулировках», — сказал Песков.
Ранее сегодня Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди заявил, что линия США в отношении России «тупиковая, может быть, даже тупая, которая не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда санкции вводились».
Ранее сегодня Bloomberg со ссылкой на три источника сообщил, что американские власти могут выслать из США российских разведчиков под дипломатическим прикрытием и ввести новые санкции против России из-за якобы произошедшего вмешательства Москвы в выборы в США, а также хакерской атаки на американские правительственные учреждения с помощью программного обеспечения компании Solar Winds.