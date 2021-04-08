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В Кремле назвали меткими слова Лаврова о линии США в отношении России

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров как всегда меток в формулировках, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Лаврова о «тупой» линии США в отношении России.

«Непредсказуемость, агрессивность, резкость и недружелюбность политики США в отношении нашей страны делает возможным использования фактически любого лексикона для того, чтобы описать эту политику. Больше добавить нечего. Министр как всегда меток в своих формулировках», — сказал Песков.

Ранее сегодня Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди заявил, что линия США в отношении России «тупиковая, может быть, даже тупая, которая не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда санкции вводились».

Ранее сегодня Bloomberg со ссылкой на три источника сообщил, что американские власти могут выслать из США российских разведчиков под дипломатическим прикрытием и ввести новые санкции против России из-за якобы произошедшего вмешательства Москвы в выборы в США, а также хакерской атаки на американские правительственные учреждения с помощью программного обеспечения компании Solar Winds.

Ранее по теме: Bloomberg сообщил о планах властей США выслать российских дипломатов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных