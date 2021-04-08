Генерал СБУ предупредил о возможной потере Украиной территорий из-за НАТО

«Все понимают, что без НАТО мы войну нигде не выиграем, если пойдем на эту войну. Первый вопрос: а если мы будем в НАТО, пойдет ли НАТО на войну с Россией? Большой вопрос. Вряд ли. Скорее нет <...> Сейчас у нас нет ни Крыма, ни части Донбасса. И мы говорим, что мы должны идти в НАТО», — цитирует «РИА Новости» экс-генерала. Он также высказал мнение, что никто не возьмет Украину в НАТО, и никто не будет ее защищать из-за ситуации, когда нет целостности государства, нет целостности руководства страны, территории и населенных пунктов.