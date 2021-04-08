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Генерал СБУ предупредил о возможной потере Украиной территорий из-за НАТО

Ведомости

Вмешательство НАТО в ситуацию на востоке Украины может привести к потере контроля Киева над несколькими областями юго-востока страны, заявил бывший глава Следственного управления Службы безопасности Украины СБУ) генерал-майор Василий Вовк в эфире телеканала «Наш». По его словам, так могло бы произойти в случае участия России во внутриукраинском конфликте и последующего отступления альянса.

«Все понимают, что без НАТО мы войну нигде не выиграем, если пойдем на эту войну. Первый вопрос: а если мы будем в НАТО, пойдет ли НАТО на войну с Россией? Большой вопрос. Вряд ли. Скорее нет <...> Сейчас у нас нет ни Крыма, ни части Донбасса. И мы говорим, что мы должны идти в НАТО», — цитирует «РИА Новости» экс-генерала. Он также высказал мнение, что никто не возьмет Украину в НАТО, и никто не будет ее защищать из-за ситуации, когда нет целостности государства, нет целостности руководства страны, территории и населенных пунктов.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что вступление Украины в альянс является единственным путем к окончанию конфликта в Донбассе. Зеленский также информировал Столтенберга об ухудшении ситуации с безопасностью в Донбассе и о том, что Россия якобы стягивает войска к границам Украины, повышая готовность к наступательным действиям. Позднее США «попросили Россию представить объяснение этих провокаций» и выразили поддержку Украине, отметив, что решение о ее вступлении в НАТО остается в компетенции руководства альянса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя якобы стягивание войск, заявил, что «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, которые считает нужным». По его словам, это не должно ни у кого вызывать обеспокоенность. Песков добавил, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира.

Ранее по теме: В США прокомментировали планы Украины о вхождении в НАТО
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных