Генерал СБУ предупредил о возможной потере Украиной территорий из-за НАТО
Вмешательство НАТО в ситуацию на востоке Украины может привести к потере контроля Киева над несколькими областями юго-востока страны, заявил бывший глава Следственного управления Службы безопасности Украины СБУ) генерал-майор Василий Вовк в эфире телеканала «Наш». По его словам, так могло бы произойти в случае участия России во внутриукраинском конфликте и последующего отступления альянса.
«Все понимают, что без НАТО мы войну нигде не выиграем, если пойдем на эту войну. Первый вопрос: а если мы будем в НАТО, пойдет ли НАТО на войну с Россией? Большой вопрос. Вряд ли. Скорее нет <...> Сейчас у нас нет ни Крыма, ни части Донбасса. И мы говорим, что мы должны идти в НАТО», — цитирует «РИА Новости» экс-генерала. Он также высказал мнение, что никто не возьмет Украину в НАТО, и никто не будет ее защищать из-за ситуации, когда нет целостности государства, нет целостности руководства страны, территории и населенных пунктов.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что вступление Украины в альянс является единственным путем к окончанию конфликта в Донбассе. Зеленский также информировал Столтенберга об ухудшении ситуации с безопасностью в Донбассе и о том, что Россия якобы стягивает войска к границам Украины, повышая готовность к наступательным действиям. Позднее США «попросили Россию представить объяснение этих провокаций» и выразили поддержку Украине, отметив, что решение о ее вступлении в НАТО остается в компетенции руководства альянса.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя якобы стягивание войск, заявил, что «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, которые считает нужным». По его словам, это не должно ни у кого вызывать обеспокоенность. Песков добавил, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира.