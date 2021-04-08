Кремль заявил о готовности к худшим сценариям в отношениях с США

Подобным образом Кремль отреагировал на появление в американских СМИ сообщений о подготовке США новых санкций против России. Ранее Bloomberg со ссылкой на источники написал, что Вашингтон может выслать из США российских «разведчиков под дипломатическим прикрытием» и ввести новые санкции против России из-за якобы имевшего место вмешательства Москвы в американские выборы, а также хакерской атаки на правительственные учреждения с помощью программного обеспечения компании Solar Winds.