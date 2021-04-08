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Кремль заявил о готовности к худшим сценариям в отношениях с США

Ведомости

Враждебность и непредсказуемость действий Вашингтона обязывает Кремль быть готовым к худшим сценариям, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Когда вы имеете достаточно агрессивно настроенного непредсказуемого собеседника, естественно, вы все время находитесь в мобилизованном состоянии. У нас получается, что вопросов, которые вы задаете про российско-американские отношения, гораздо больше, чем объем этих отношений», — сказал представитель Кремля.

Песков подтвердил, что непредсказуемость в отношениях России и США сохраняется, подчеркнув, что «это очень плохо».

Подобным образом Кремль отреагировал на появление в американских СМИ сообщений о подготовке США новых санкций против России. Ранее Bloomberg со ссылкой на источники написал, что Вашингтон может выслать из США российских «разведчиков под дипломатическим прикрытием» и ввести новые санкции против России из-за якобы имевшего место вмешательства Москвы в американские выборы, а также хакерской атаки на правительственные учреждения с помощью программного обеспечения компании Solar Winds.

Один из собеседников агентства также рассказал, что сначала ограничения введут в отношении людей, близких к президенту России Владимиру Путину, и против организаций, якобы связанных с вмешательством в выборы.

Ранее по теме: Bloomberg сообщил о планах властей США выслать российских дипломатов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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