Кремль заявил о готовности к худшим сценариям в отношениях с США
Враждебность и непредсказуемость действий Вашингтона обязывает Кремль быть готовым к худшим сценариям, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Когда вы имеете достаточно агрессивно настроенного непредсказуемого собеседника, естественно, вы все время находитесь в мобилизованном состоянии. У нас получается, что вопросов, которые вы задаете про российско-американские отношения, гораздо больше, чем объем этих отношений», — сказал представитель Кремля.
Песков подтвердил, что непредсказуемость в отношениях России и США сохраняется, подчеркнув, что «это очень плохо».
Подобным образом Кремль отреагировал на появление в американских СМИ сообщений о подготовке США новых санкций против России. Ранее Bloomberg со ссылкой на источники написал, что Вашингтон может выслать из США российских «разведчиков под дипломатическим прикрытием» и ввести новые санкции против России из-за якобы имевшего место вмешательства Москвы в американские выборы, а также хакерской атаки на правительственные учреждения с помощью программного обеспечения компании Solar Winds.
Один из собеседников агентства также рассказал, что сначала ограничения введут в отношении людей, близких к президенту России Владимиру Путину, и против организаций, якобы связанных с вмешательством в выборы.