Путин и Алиев обсудили ситуацию в Карабахе

В рамках договоренностей Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шуша. Оставшаяся территория региона контролируется Нагорным Карабахом. Российские миротворцы обеспечивают безопасность связи непризнанной республики с Арменией через Лачинский коридор.