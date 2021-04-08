Путин и Алиев обсудили ситуацию в Карабахе
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и дальнейшую стабилизацию обстановки в регионе, сообщила пресс-служба Кремля.
«Предметно рассмотрены вопросы обеспечения мира, безопасности и поступательного социально-экономического развития региона, а также ход работы по восстановлению транспортных коммуникаций. При этом учитывались итоги состоявшихся 7 апреля в Москве российско-армянских переговоров на высшем уровне», – говорится в сообщении.
Разблокировка всех экономических и транспортных связей в регионе является одним из пунктов трехстороннего заявления, подписанного лидерами России, Армении и Азербайджана, положившего конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе.
В рамках договоренностей Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шуша. Оставшаяся территория региона контролируется Нагорным Карабахом. Российские миротворцы обеспечивают безопасность связи непризнанной республики с Арменией через Лачинский коридор.