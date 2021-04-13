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Мишустин освободил от должности первого замминистра промышленности Цыба

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности первого замминистра промышленности и торговли Сергея Цыба в связи с переходом на другую работу. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации. 

Цыб работал в Минпромторге с 2007 г., в 2018 г. был назначен на должность первого заместителя министра. Он курировал деятельность департаментов развития фармацевтической и медицинской промышленности, стратегического развития и корпоративной политики, а также защиты государственной тайны. 

На его место назначен замминистра промышленности Василий Осьмаков, следует из постановления кабмина. Осьмаков работает в Минпромторге с 2008 г. По 2012 г. он был советником министра, позже стал директор департамента стратегического развития и проектного управления, а с 2016 г. был назначен на должность заместителя министра. 

Кроме того, Мишустин назначил двух директоров департаментов Минпромторга Алексея Ученова и Василия Шпака заместителями министра промышленности и торговли. Ученов ранее возглавлял департамент стратегического развития и корпоративной политики министерства, Шпак — департамент радиоэлектронной промышленности.

Глава Минпромторга Денис Мантуров объяснил перестановки адаптацией структуры руководства к выполнению задач по реализации общенационального плана действий, а также «фронтальной стратегии экономики». 

«Мы перераспределяем обязанности среди руководителей подразделений и заместителей Министра с учетом этих задач, их компетенций и опыта участия в реализации масштабных проектов, в том числе в период работы в Министерстве. К таким проектам относится, в частности, создание Фонда развития промышленности, создание Государственной системы промышленности, разработка и эволюция механизма СПИК, а также мер поддержки импортозамещения и экспорта российской продукции», — передала слова Мантурова пресс-служба министерства. 

В конце марта — начале апреля были арестованы несколько сотрудников Минпромторга. 2 апреля Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга Павла Серватинского по обвинению в превышении должностных полномочий. 

29 марта по делу о получении взятки в крупном размере были задержаны два других сотрудника Минпромторга — ведущий специалист-эксперт отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Андрей Бандуров и консультант того же отдела Сослан Гериев. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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