Мишустин освободил от должности первого замминистра промышленности Цыба
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности первого замминистра промышленности и торговли Сергея Цыба в связи с переходом на другую работу. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.
Цыб работал в Минпромторге с 2007 г., в 2018 г. был назначен на должность первого заместителя министра. Он курировал деятельность департаментов развития фармацевтической и медицинской промышленности, стратегического развития и корпоративной политики, а также защиты государственной тайны.
На его место назначен замминистра промышленности Василий Осьмаков, следует из постановления кабмина. Осьмаков работает в Минпромторге с 2008 г. По 2012 г. он был советником министра, позже стал директор департамента стратегического развития и проектного управления, а с 2016 г. был назначен на должность заместителя министра.
Кроме того, Мишустин назначил двух директоров департаментов Минпромторга Алексея Ученова и Василия Шпака заместителями министра промышленности и торговли. Ученов ранее возглавлял департамент стратегического развития и корпоративной политики министерства, Шпак — департамент радиоэлектронной промышленности.
Глава Минпромторга Денис Мантуров объяснил перестановки адаптацией структуры руководства к выполнению задач по реализации общенационального плана действий, а также «фронтальной стратегии экономики».
«Мы перераспределяем обязанности среди руководителей подразделений и заместителей Министра с учетом этих задач, их компетенций и опыта участия в реализации масштабных проектов, в том числе в период работы в Министерстве. К таким проектам относится, в частности, создание Фонда развития промышленности, создание Государственной системы промышленности, разработка и эволюция механизма СПИК, а также мер поддержки импортозамещения и экспорта российской продукции», — передала слова Мантурова пресс-служба министерства.
В конце марта — начале апреля были арестованы несколько сотрудников Минпромторга. 2 апреля Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга Павла Серватинского по обвинению в превышении должностных полномочий.
29 марта по делу о получении взятки в крупном размере были задержаны два других сотрудника Минпромторга — ведущий специалист-эксперт отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Андрей Бандуров и консультант того же отдела Сослан Гериев.