Мишустин освободил от должности первого замминистра промышленности Цыба

На его место назначен замминистра промышленности Василий Осьмаков, следует из постановления кабмина. Осьмаков работает в Минпромторге с 2008 г. По 2012 г. он был советником министра, позже стал директор департамента стратегического развития и проектного управления, а с 2016 г. был назначен на должность заместителя министра.