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Белоруссия обвинила Польшу в нарушении госграницы

Ведомости

Минобороны Белоруссии зафиксировало нарушение государственной границы со стороны Польши неустановленным воздушным судном, сообщила пресс-служба ведомства.

«12 апреля 2021 г. в 20 ч 45 мин зафиксирован факт нарушения государственной границы республики Беларусь в воздушном пространстве со стороны республики Польша неустановленным воздушным судном, которое в дальнейшем возвратилось на польскую территорию», – говорится в сообщении.

В связи с этим в министерство вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Польши в Белоруссии. Польской стороне необходимо провести по данному факту разбирательство и проинформировать Минск о его результатах, отметили в ведомстве.

Белоруссия закрыла границу с Литвой и Польшей в сентябре прошлого года. Президент республики Александр Лукашенко объяснил эти действия «угрозой войны», навязываемой извне, и желанием не дать ей распространиться на территорию республики. Это было сделано после первого месяца протестов, начавшихся 9 августа, в день выборов президента страны. Согласно данным ЦИК, на них победил Лукашенко. В конце октября Белоруссия частично перекрыла границу с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной в связи с распространением коронавируса.

Ранее по теме: Лукашенко возмутился переброске войск США в Польшу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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