Белоруссия обвинила Польшу в нарушении госграницы

Белоруссия закрыла границу с Литвой и Польшей в сентябре прошлого года. Президент республики Александр Лукашенко объяснил эти действия «угрозой войны», навязываемой извне, и желанием не дать ей распространиться на территорию республики. Это было сделано после первого месяца протестов, начавшихся 9 августа, в день выборов президента страны. Согласно данным ЦИК, на них победил Лукашенко. В конце октября Белоруссия частично перекрыла границу с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной в связи с распространением коронавируса.