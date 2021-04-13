Белоруссия обвинила Польшу в нарушении госграницы
Минобороны Белоруссии зафиксировало нарушение государственной границы со стороны Польши неустановленным воздушным судном, сообщила пресс-служба ведомства.
«12 апреля 2021 г. в 20 ч 45 мин зафиксирован факт нарушения государственной границы республики Беларусь в воздушном пространстве со стороны республики Польша неустановленным воздушным судном, которое в дальнейшем возвратилось на польскую территорию», – говорится в сообщении.
В связи с этим в министерство вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Польши в Белоруссии. Польской стороне необходимо провести по данному факту разбирательство и проинформировать Минск о его результатах, отметили в ведомстве.
Белоруссия закрыла границу с Литвой и Польшей в сентябре прошлого года. Президент республики Александр Лукашенко объяснил эти действия «угрозой войны», навязываемой извне, и желанием не дать ей распространиться на территорию республики. Это было сделано после первого месяца протестов, начавшихся 9 августа, в день выборов президента страны. Согласно данным ЦИК, на них победил Лукашенко. В конце октября Белоруссия частично перекрыла границу с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной в связи с распространением коронавируса.