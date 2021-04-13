Аппарат «Единой России» в Госдуме возглавил Максим Жаворонков

Политолог Константин Калачев считает, что решения «Единой России» надо воспринимать в разрезе подготовки к выборам 2021 года, но с перспективой работы после них. «Жаворонков – однозначно член команды Турчака, он также помощник председателя партии. Судя по его биографии, он не только из команды Турчака, но и Медведева. Понятно, что та роль, которая ему предложена, непосредственно связана с выборной кампанией», – сказал Калачев «Ведомостям». По его мнению, большинство депутатов будут переизбираться на следующий срок, поэтому сейчас аппарат должен осуществлять контакт между партией и фракцией, решая в том числе и предвыборные задачи.