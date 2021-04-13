Аппарат «Единой России» в Госдуме возглавил Максим Жаворонков
Руководителем аппарата «Единой России» в Госдуме назначен Максим Жаворонков, говорится в сообщении партии. Ранее эту должность занимал Константин Мазуревский, который вошел в новый состав Центральной избирательной комиссии.
Жаворонков также продолжит работу на должности помощника председателя «Единой России» – первого заместителя руководителя ЦИК партии на общественных началах, указано в сообщении партии. До 2009 года он работал в «Энергомашбанке» и на руководящих постах в холдинговой компании «Ленинец». С 2009 года занимал должность вице-губернатора – руководителя аппарата администрации Псковской области.
Политолог Константин Калачев считает, что решения «Единой России» надо воспринимать в разрезе подготовки к выборам 2021 года, но с перспективой работы после них. «Жаворонков – однозначно член команды Турчака, он также помощник председателя партии. Судя по его биографии, он не только из команды Турчака, но и Медведева. Понятно, что та роль, которая ему предложена, непосредственно связана с выборной кампанией», – сказал Калачев «Ведомостям». По его мнению, большинство депутатов будут переизбираться на следующий срок, поэтому сейчас аппарат должен осуществлять контакт между партией и фракцией, решая в том числе и предвыборные задачи.
По словам Калачева, Жаворонкову будет легко взаимодействовать с лидером «Единой России» в Госдуме Сергеем Неверовым и секретарем генсовета партии Андреем Турчаком. «Жаворонков успел поработать в аппарате губернатора Псковской области. Да и с председателем партии Дмитрием Медведевым. Через него будет легко и эффективно осуществлять координацию деятельности партии и фракции, в том числе и по реализации задач выборной кампании», – прокомментировал эксперт.
Политолог Дмитрий Бадовский считает, что важным направлением работы Жаворонкова станет координация региональных отделений партий, депутатских фракций на местах.
«Это важно в том числе и потому, что у нас в сентябре выборы не только в Госдуму, но и в очень большом количестве регионов будут выбираться местные парламенты. Нам предстоит многоуровневая избирательная кампания. Понятно, что сейчас для “Единой России” сшивка всех этих кампаний различного уровня – ключевая задача», – сказал Бадовский «Ведомостям».