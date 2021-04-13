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Аппарат «Единой России» в Госдуме возглавил Максим Жаворонков

Ведомости

Руководителем аппарата «Единой России» в Госдуме назначен Максим Жаворонков, говорится в сообщении партии. Ранее эту должность занимал Константин Мазуревский, который вошел в новый состав Центральной избирательной комиссии.

Жаворонков также продолжит работу на должности помощника председателя «Единой России» – первого заместителя руководителя ЦИК партии на общественных началах, указано в сообщении партии. До 2009 года он работал в «Энергомашбанке» и на руководящих постах в холдинговой компании «Ленинец». С 2009 года занимал должность вице-губернатора – руководителя аппарата администрации Псковской области.

Политолог Константин Калачев считает, что решения «Единой России» надо воспринимать в разрезе подготовки к выборам 2021 года, но с перспективой работы после них. «Жаворонков – однозначно член команды Турчака, он также помощник председателя партии. Судя по его биографии, он не только из команды Турчака, но и Медведева. Понятно, что та роль, которая ему предложена, непосредственно связана с выборной кампанией», – сказал Калачев «Ведомостям». По его мнению, большинство депутатов будут переизбираться на следующий срок, поэтому сейчас аппарат должен осуществлять контакт между партией и фракцией, решая в том числе и предвыборные задачи.

По словам Калачева, Жаворонкову будет легко взаимодействовать с лидером «Единой России» в Госдуме Сергеем Неверовым и секретарем генсовета партии Андреем Турчаком. «Жаворонков успел поработать в аппарате губернатора Псковской области. Да и с председателем партии Дмитрием Медведевым. Через него будет легко и эффективно осуществлять координацию деятельности партии и фракции, в том числе и по реализации задач выборной кампании», – прокомментировал эксперт.

Политолог Дмитрий Бадовский считает, что важным направлением работы Жаворонкова станет координация региональных отделений партий, депутатских фракций на местах.

«Это важно в том числе и потому, что у нас в сентябре выборы не только в Госдуму, но и в очень большом количестве регионов будут выбираться местные парламенты. Нам предстоит многоуровневая избирательная кампания. Понятно, что сейчас для “Единой России” сшивка всех этих кампаний различного уровня – ключевая задача», – сказал Бадовский «Ведомостям».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных