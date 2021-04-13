Польша ответила на обвинение Белоруссии в нарушении госграницы
Военные самолеты Польши не выполняли полетов вблизи государственной границы Белоруссии вечером 12 апреля, сообщило польское министерство обороны в Twitter.
«Воздушное пространство постоянно контролируется. Военные воздушные суда вечером 12.04 не выполняли полетов вблизи государственной границы между Польшей и Белоруссией», – говорится в сообщении.
Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что зафиксировало вечером 12 апреля нарушение госграницы со стороны Польши неустановленным воздушным судном. В связи с этим министерство вызвало атташе по вопросам обороны при посольстве Польши в Белоруссии и потребовало провести по данному факту разбирательство и проинформировать Минск о его результатах.
В сентябре прошлого года Белоруссия закрыла границу с Литвой и Польшей. Президент республики Александр Лукашенко объяснил эти действия «угрозой войны», навязываемой извне, и желанием не дать ей распространиться на территорию республики. Это было сделано после первого месяца протестов, начавшихся 9 августа, в день выборов президента страны. Согласно данным ЦИК, на них победил Лукашенко.