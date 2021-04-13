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Польша ответила на обвинение Белоруссии в нарушении госграницы

Ведомости

Военные самолеты Польши не выполняли полетов вблизи государственной границы Белоруссии вечером 12 апреля, сообщило польское министерство обороны в Twitter.

«Воздушное пространство постоянно контролируется. Военные воздушные суда вечером 12.04 не выполняли полетов вблизи государственной границы между Польшей и Белоруссией», – говорится в сообщении.

Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что зафиксировало вечером 12 апреля нарушение госграницы со стороны Польши неустановленным воздушным судном. В связи с этим министерство вызвало атташе по вопросам обороны при посольстве Польши в Белоруссии и потребовало провести по данному факту разбирательство и проинформировать Минск о его результатах.

В сентябре прошлого года Белоруссия закрыла границу с Литвой и Польшей. Президент республики Александр Лукашенко объяснил эти действия «угрозой войны», навязываемой извне, и желанием не дать ей распространиться на территорию республики. Это было сделано после первого месяца протестов, начавшихся 9 августа, в день выборов президента страны. Согласно данным ЦИК, на них победил Лукашенко.

Ранее по теме: Белоруссия обвинила Польшу в нарушении госграницы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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