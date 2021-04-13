Польша ответила на обвинение Белоруссии в нарушении госграницы

В сентябре прошлого года Белоруссия закрыла границу с Литвой и Польшей. Президент республики Александр Лукашенко объяснил эти действия «угрозой войны», навязываемой извне, и желанием не дать ей распространиться на территорию республики. Это было сделано после первого месяца протестов, начавшихся 9 августа, в день выборов президента страны. Согласно данным ЦИК, на них победил Лукашенко.