Путин обсудил с Совбезом ответные меры на санкции США
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности ответные меры на новые антироссийские санкции США, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
«Состоялся разговор об ответных мерах на введенные накануне санкции США в отношении нашей страны», – сказал Песков. Путин также проинформировал участников совещания о своих международных телефонных контактах на этой неделе и обсудил с ними текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня. Основной темой совещания стало военное строительство.
15 апреля Байден подписал указ о введении новых санкций, направленных против российского госдолга. Ограничительные меры также введены в отношении 32 юридических и физических лиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации, 10 российских дипломатов, а также восьми физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму.
Кроме того, Минфин США объявил об ограничениях в отношении шести российских технологических компаний по обвинению в поддержке киберпрограмм российских спецслужб.