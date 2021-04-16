Помощник президента России уведомил посла США об ответных мерах на санкции
Помощник президента России Юрий Ушаков изложил послу США в Москве Джону Салливану ответные меры РФ на новые санкции США, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.
«Помощник президента РФ Юрий Ушаков пригласил в пятницу посла США в России Салливана и изложил ему ответные меры российской стороны на объявленные накануне Соединенными Штатами санкции в отношении России», – сказал Песков.
15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций, направленных против российского госдолга. Ограничительные меры также введены в отношении 32 юридических и физических лиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации, 10 российских дипломатов, а также восьми физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму.
Кроме того, Минфин США объявил об ограничениях в отношении шести российских технологических компаний по обвинению в поддержке киберпрограмм российских спецслужб. После этого МИД Великобритании вызвал российского посла в Лондоне Андрея Келина в связи с «враждебной деятельностью» России, а МИД Польши объявил о высылке трех российских дипломатов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ на новые антироссийские санкции США будет неотвратимым.