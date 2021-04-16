Помощник президента России уведомил посла США об ответных мерах на санкции

Кроме того, Минфин США объявил об ограничениях в отношении шести российских технологических компаний по обвинению в поддержке киберпрограмм российских спецслужб. После этого МИД Великобритании вызвал российского посла в Лондоне Андрея Келина в связи с «враждебной деятельностью» России, а МИД Польши объявил о высылке трех российских дипломатов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ на новые антироссийские санкции США будет неотвратимым.