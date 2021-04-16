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Помощник президента России уведомил посла США об ответных мерах на санкции

Ведомости

Помощник президента России Юрий Ушаков изложил послу США в Москве Джону Салливану ответные меры РФ на новые санкции США, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

«Помощник президента РФ Юрий Ушаков пригласил в пятницу посла США в России Салливана и изложил ему ответные меры российской стороны на объявленные накануне Соединенными Штатами санкции в отношении России», – сказал Песков.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций, направленных против российского госдолга. Ограничительные меры также введены в отношении 32 юридических и физических лиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации, 10 российских дипломатов, а также восьми физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму.

Кроме того, Минфин США объявил об ограничениях в отношении шести российских технологических компаний по обвинению в поддержке киберпрограмм российских спецслужб. После этого МИД Великобритании вызвал российского посла в Лондоне Андрея Келина в связи с «враждебной деятельностью» России, а МИД Польши объявил о высылке трех российских дипломатов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ на новые антироссийские санкции США будет неотвратимым.

Ранее по теме: В Кремле рассказали об ответе на санкции США против России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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