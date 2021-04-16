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МИД Литвы вызвал посла России в ответ на «агрессивную» деятельность Москвы

Ведомости

Министерство иностранных дел Литвы вызвало посла России в Вильнюсе Алексея Исакова, следует из заявления ведомства.

«16 апреля в министерство иностранных дел был вызван посол Российской Федерации в Литве Алексей Исаков, которому было выражено несогласие Литвы с внешней политикой России и нарушениями прав человека», – говорится в заявлении.

Литовская сторона выразила послу «глубокую озабоченность» в связи с якобы размещением российских войск на границах Украины и в Крыму, попытками «отравить» основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального и его «незаконным» задержанием, «агрессивной и вредоносной» деятельностью России и «недопустимым» поведением на международной арене, включая кибератаки, вмешательство в выборы в США и других странах.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях в отношении России. Это решение он объяснил тем, что некоторые действия российских властей представляют «необычную и чрезвычайную» угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов. После этого МИД Великобритании вызвал российского посла в Лондоне Андрея Келина в связи с «враждебной деятельностью» России, а МИД Польши объявил о высылке трех российских дипломатов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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