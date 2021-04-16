МИД Литвы вызвал посла России в ответ на «агрессивную» деятельность Москвы

Литовская сторона выразила послу «глубокую озабоченность» в связи с якобы размещением российских войск на границах Украины и в Крыму, попытками «отравить» основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального и его «незаконным» задержанием, «агрессивной и вредоносной» деятельностью России и «недопустимым» поведением на международной арене, включая кибератаки, вмешательство в выборы в США и других странах.