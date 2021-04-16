МИД Литвы вызвал посла России в ответ на «агрессивную» деятельность Москвы
Министерство иностранных дел Литвы вызвало посла России в Вильнюсе Алексея Исакова, следует из заявления ведомства.
«16 апреля в министерство иностранных дел был вызван посол Российской Федерации в Литве Алексей Исаков, которому было выражено несогласие Литвы с внешней политикой России и нарушениями прав человека», – говорится в заявлении.
Литовская сторона выразила послу «глубокую озабоченность» в связи с якобы размещением российских войск на границах Украины и в Крыму, попытками «отравить» основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального и его «незаконным» задержанием, «агрессивной и вредоносной» деятельностью России и «недопустимым» поведением на международной арене, включая кибератаки, вмешательство в выборы в США и других странах.
15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях в отношении России. Это решение он объяснил тем, что некоторые действия российских властей представляют «необычную и чрезвычайную» угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов. После этого МИД Великобритании вызвал российского посла в Лондоне Андрея Келина в связи с «враждебной деятельностью» России, а МИД Польши объявил о высылке трех российских дипломатов.