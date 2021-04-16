Россия высылает десять американских дипломатов

По словам российского министра, Москва многие годы указывает Вашингтону на диспаритет в численном составе дипломатических представительств России в США и США в России. В связи с этим МИД инициировал процедуру, которая призвана прекратить практику найма на работу в американские диппредставительства в России граждан РФ и других стран.