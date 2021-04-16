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Россия высылает десять американских дипломатов

Ведомости

МИД России предложит десяти дипломатам США покинуть страну, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции глав дипломатических ведомств РФ и Сербии.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. В числе прочего, Вашингтон предложил десяти российским дипломатам покинуть США.

«Мы на эту меру ответим зеркально: тоже предложим десяти дипломатам Соединенных штатов в Российской Федерации покинуть территорию нашей страны», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия 24».

По словам российского министра, Москва многие годы указывает Вашингтону на диспаритет в численном составе дипломатических представительств России в США и США в России. В связи с этим МИД инициировал процедуру, которая призвана прекратить практику найма на работу в американские диппредставительства в России граждан РФ и других стран.

Помимо этого, глава российского дипломатического ведомства анонсировал прекращение практики бесконтрольных краткосрочных командировок сотрудников для работы в диппредставительствах США в России.

«Предложим здесь установить паритет, чтобы ежегодно по 10 таких сотрудников могли приезжать из России в Соединенные штаты и из Соединенных штатов в Россию», — подчеркнул Лавров.

По словам главы МИД России, хоть обе страны и имеют по 450 дипломатических и административных сотрудников, размещенных в другой стране, но порядка 150 российских дипломатов в США работают в представительстве России при ООН.

«Мы имеем в виду, что если наш обмен любезностями продолжится, то мы попросим американцев довести численность своих дипломатов, которые занимаются двусторонними отношениями с Россией, в соответствие с численностью наших сотрудников, работающих в посольстве и двух генеральных консульствах», — отметил он.

Ранее по теме: Путин обсудил с Совбезом ответные меры на санкции США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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