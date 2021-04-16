Россия высылает десять американских дипломатов
МИД России предложит десяти дипломатам США покинуть страну, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции глав дипломатических ведомств РФ и Сербии.
15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. В числе прочего, Вашингтон предложил десяти российским дипломатам покинуть США.
«Мы на эту меру ответим зеркально: тоже предложим десяти дипломатам Соединенных штатов в Российской Федерации покинуть территорию нашей страны», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия 24».
По словам российского министра, Москва многие годы указывает Вашингтону на диспаритет в численном составе дипломатических представительств России в США и США в России. В связи с этим МИД инициировал процедуру, которая призвана прекратить практику найма на работу в американские диппредставительства в России граждан РФ и других стран.
Помимо этого, глава российского дипломатического ведомства анонсировал прекращение практики бесконтрольных краткосрочных командировок сотрудников для работы в диппредставительствах США в России.
«Предложим здесь установить паритет, чтобы ежегодно по 10 таких сотрудников могли приезжать из России в Соединенные штаты и из Соединенных штатов в Россию», — подчеркнул Лавров.
По словам главы МИД России, хоть обе страны и имеют по 450 дипломатических и административных сотрудников, размещенных в другой стране, но порядка 150 российских дипломатов в США работают в представительстве России при ООН.
«Мы имеем в виду, что если наш обмен любезностями продолжится, то мы попросим американцев довести численность своих дипломатов, которые занимаются двусторонними отношениями с Россией, в соответствие с численностью наших сотрудников, работающих в посольстве и двух генеральных консульствах», — отметил он.