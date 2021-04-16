Россия бессрочно закроет въезд восьми высокопоставленным деятелям США
МИД России опубликовал ответные санкции в отношении США. Согласно заявлению, восьми действующим и бывшим чиновникам и деятелям США на бессрочной основе закроют въезд в Россию.
МИД также ограничит практику задействования посольством США краткосрочных командируемых по линии Госдепартамента для обеспечения функционирования диппредставительств. «Выдача им соответствующих виз будет сведена к минимуму: до 10 человек в год на основе взаимности», — отмечается в заявлении.
Кроме того, Россия высылает десять сотрудников дипмиссий США. В МИД России назвали лицемерными призывы США воздержаться от эскалации в отношениях.
Кроме того, МИД объявил о прекращении деятельности в России американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским государственным структурам.
«Эта работа, которая ведется давно и планомерно, будет доведена до конца, особенно на фоне того, что США не намерены сокращать размах своих подрывных усилий, осуществляемых системно с опорой на разветвленную законодательную базу», — отмечается в заявлении МИДа.
15 апреля Байден подписал указ о введении новых санкций, направленных против российского госдолга. Ограничительные меры также введены в отношении 32 юридических и физических лиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации, 10 российских дипломатов, а также восьми физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму.
Кроме того, Минфин США объявил об ограничениях в отношении шести российских технологических компаний по обвинению в поддержке киберпрограмм российских спецслужб.