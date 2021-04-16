Россия бессрочно закроет въезд восьми высокопоставленным деятелям США

«Эта работа, которая ведется давно и планомерно, будет доведена до конца, особенно на фоне того, что США не намерены сокращать размах своих подрывных усилий, осуществляемых системно с опорой на разветвленную законодательную базу», — отмечается в заявлении МИДа.