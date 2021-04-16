Макрон опубликовал пост на украинском языке
Президент Франции Эммануэль Макарон в своем Twitter опубликовал пост на украинском языке. Глава республики рассказал об усилиях, направленных на поиск политического решения сиутации в Донбассе.
Щодо ситуації в Донбасі, разом з Україною та Німеччиною ми продовжуємо мобілізувати свої зусилля і надалі рішуче налаштовані на пошук політичного рішення, що є єдиним можливим. pic.twitter.com/B0GfLvxTVj— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 16, 2021
«По ситуации в Донбассе, вместе с Украиной и Германией мы продолжаем мобилизовывать свои усилия и в дальнейшем решительно настроены на поиск политического решения, которое является единственно возможным», — написал французский лидер.
16 апреля президент Украины Владимир Зеленский посетил Париж и провел встречу с Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, которая участвовала в ней в по видеосвязи.
В частности, по итогам переговоров украинский лидер рассказал об осложнении ситуации на линии соприкосновения на юго-востоке страны.