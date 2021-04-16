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Макрон опубликовал пост на украинском языке

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макарон в своем Twitter опубликовал пост на украинском языке. Глава республики рассказал об усилиях, направленных на поиск политического решения сиутации в Донбассе.

«По ситуации в Донбассе, вместе с Украиной и Германией мы продолжаем мобилизовывать свои усилия и в дальнейшем решительно настроены на поиск политического решения, которое является единственно возможным», — написал французский лидер.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский посетил Париж и провел встречу с Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, которая участвовала в ней в по видеосвязи.

В частности, по итогам переговоров украинский лидер рассказал об осложнении ситуации на линии соприкосновения на юго-востоке страны.

Ранее по теме: Песков рассказал об улучшении ситуации на Донбассе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных