Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Политика

Захарова назвала высылку чешских дипломатов адекватным ответом Праге

Ведомости

Высылка чешских дипломатов из России является адекватным ответом на агрессивные действия Чехии, включая высылку российских дипломатов. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в интервью РБК.

«Я бы назвала это агрессивными и враждебными действиями со стороны Чехии, на которые мы даем адекватный ответ», — сказала Захарова. Она отметила, что «Прага с азартом разрушает двусторонние отношения».

«Делает это самозабвенно и делает это, к сожалению, вопреки собственным национальным интересам», — добавила Захарова.

Ранее сегодня вице-премьер и врио главы МИД Чехии Ян Гамачек допустил возможность высылки из Праги всех российских дипломатов вслед за 18 сотрудниками посольства, что уже были объявлены персонами нон грата. Их обвинили в работе на российские спецслужбы. Кроме того, Прага обратилась к странам НАТО и ЕС с просьбой также выслать российских дипломатов «в знак солидарности».

Также чешские муниципальные власти района, где расположено российское диппредставительство, предложили отнять у него часть территории, переданной после 1968 г. Наконец, чешские власти на фоне ухудшения отношений с Москвой уже исключили госкорпорацию «Росатом» из конкурса на строительство нового блока АЭС в Чехии. Российская сторона в ответ на действия Праги выслала 20 чешских дипломатов.

Поводом для ухудшения отношений послужило заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о том, что у местных властей имеются улики, указывающие на причастность российской разведки ко взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека.

Позже генпрокурор страны Павел Земан заявил о том, что к взрыву причастны те же «российские оперативники», которые стояли за предполагаемым отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Российская сторона отрицает обвинения в причастности ее спецслужб к инциденту.

Ранее по теме: Чехия попросит страны ЕС и НАТО выслать российских дипломатов

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных