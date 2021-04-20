Захарова назвала высылку чешских дипломатов адекватным ответом Праге
«Я бы назвала это агрессивными и враждебными действиями со стороны Чехии, на которые мы даем адекватный ответ», — сказала Захарова. Она отметила, что «Прага с азартом разрушает двусторонние отношения».
«Делает это самозабвенно и делает это, к сожалению, вопреки собственным национальным интересам», — добавила Захарова.
Ранее сегодня вице-премьер и врио главы МИД Чехии Ян Гамачек допустил возможность высылки из Праги всех российских дипломатов вслед за 18 сотрудниками посольства, что уже были объявлены персонами нон грата. Их обвинили в работе на российские спецслужбы. Кроме того, Прага обратилась к странам НАТО и ЕС с просьбой также выслать российских дипломатов «в знак солидарности».
Также чешские муниципальные власти района, где расположено российское диппредставительство, предложили отнять у него часть территории, переданной после 1968 г. Наконец, чешские власти на фоне ухудшения отношений с Москвой уже исключили госкорпорацию «Росатом» из конкурса на строительство нового блока АЭС в Чехии. Российская сторона в ответ на действия Праги выслала 20 чешских дипломатов.
Поводом для ухудшения отношений послужило заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о том, что у местных властей имеются улики, указывающие на причастность российской разведки ко взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека.
Позже генпрокурор страны Павел Земан заявил о том, что к взрыву причастны те же «российские оперативники», которые стояли за предполагаемым отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Российская сторона отрицает обвинения в причастности ее спецслужб к инциденту.