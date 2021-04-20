Захарова назвала высылку чешских дипломатов адекватным ответом Праге

Ранее сегодня вице-премьер и врио главы МИД Чехии Ян Гамачек допустил возможность высылки из Праги всех российских дипломатов вслед за 18 сотрудниками посольства, что уже были объявлены персонами нон грата. Их обвинили в работе на российские спецслужбы. Кроме того, Прага обратилась к странам НАТО и ЕС с просьбой также выслать российских дипломатов «в знак солидарности».