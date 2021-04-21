Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Политика

МИД объявил о высылке из России 10 американских дипломатов

Ведомости

Министерство иностранных дел вручило ноту заместителю главы дипмисии США в России Барту Горману, в которой объявлено о признании персонами нон грата 10 сотрудников американского посольства в Москве. Об этом говорится в сообщении МИД России. 

Указанным сотрудникам американского посольства предписано покинуть Россию до конца 21 мая 2021 г. 

«Данная мера представляет собой зеркальный ответ на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных persona non grata», — сказано в сообщении МИДа. 

В ведомстве отметили, что в ближайшее время «последуют дальнейшие шаги в рамках анонсированного в заявлении МИД России от 16 апреля с. г. комплекса ответных мер на последнюю «волну» незаконных антироссийских санкций США». 

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций, направленных против российского госдолга. Ограничительные меры также введены в отношении 32 юридических и физических лиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации, 10 российских дипломатов, а также восьми физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму.

В связи с этим 21 апреля Горман был вызван в МИД. 

Ранее по теме: Помощник президента России уведомил посла США об ответных мерах на санкции

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных