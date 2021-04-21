В кабмине Германии ответили на слова Путина о провокациях и «хамстве» Запада
Отношения с Россией осложняют конфликты, но диалог с ней необходимо поддерживать, заявила официальный представитель правительства Германии Ульрике Деммер, комментируя слова президента Владимира Путина о «провокациях и хамстве» Запада.
«У нас есть многочисленные конфликты с Россией, которые, к сожалению, осложняют наши отношения, но, несмотря на это, мы должны оставаться в диалоге», – сказала Деммер (цитата по «РИА Новости»). Само обвинение Путиным западных стран в «провокациях» и «хамстве» по отношению к России представитель немецкого правительства комментировать отказалась.
Ранее сегодня Путин, комментируя в своем послании Федеральному собранию внешнеполитическое вопросы, упрекнул западные страны в привычке «цеплять Россию» и назвал такие заявления в адрес российского правительства «хамством», на которое «часто не отвечаем». Он также упрекнул Запад в том, что попытки госпереворота в Венесуэле, а также информация о готовившемся покушении на президента Белоруссии Александра Лукашенко и другие «вопиющие действия» не находят осуждения.
17 апреля Лукашенко сообщил о подготовке покушения на него и его детей. По словам лидера республики, за этим стоят западные спецслужбы. Позже данную информацию подтвердила Федеральная служба безопасности России. Там рассказали, что граждане Белоруссии Юрий Зенкович и Александр Федута планировали осуществить военный переворот в стране 9 мая и физически устранить Лукашенко. Для этого они собирались встретиться в Москве с «оппозиционно настроенными генералами». Подозреваемые были переданы белорусским силовикам, против них возбуждено дело по статье о заговоре или иных действиях, совершенных с целью захвата государственной власти.