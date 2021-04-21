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Экс-президент Украины Кравчук заявил о готовности встретиться с Путиным

Ведомости

Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил о своей готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщает телеканал «Украина 24».

«Безусловно, хоть сегодня», — сказал Кравчук, отвечая на вопрос о том, готов ли он встретиться с главой российского государства для обсуждения ситуации в Донбассе.

«Мне есть что сказать Путину и есть с чем обратиться к кремлевским политикам», — добавил он.

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил Путину провести встречу в «любой точке украинского Донбасса», так как переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы закончились ничем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это ответил, что Кремль не получал официальных запросов на проведение встречи с Путиным.

Ранее по теме: Кремль не получил запрос Зеленского на встречу с Путиным в Донбассе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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