Экс-президент Украины Кравчук заявил о готовности встретиться с Путиным
Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил о своей готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщает телеканал «Украина 24».
«Безусловно, хоть сегодня», — сказал Кравчук, отвечая на вопрос о том, готов ли он встретиться с главой российского государства для обсуждения ситуации в Донбассе.
«Мне есть что сказать Путину и есть с чем обратиться к кремлевским политикам», — добавил он.
20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил Путину провести встречу в «любой точке украинского Донбасса», так как переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы закончились ничем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это ответил, что Кремль не получал официальных запросов на проведение встречи с Путиным.