В Кремле ответили Чехии на требование вернуть дипломатов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на требование МИД Чехии вернуть обратно высланных из России дипломатов заявил о бесперспективности разговоров с Москвой в стилистике требований, передает ТАСС.
«Именно сегодня в послании президент Путин говорил о бесперспективности разговоров с нами в стилистике требований», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, будет ли Москва рассматривать требование МИД Чехии.
21 апреля Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек опротестовал решение Москвы о высылке 20 чешских дипломатов из России и потребовал вернуть их обратно. В противном случае Прага приведет численность обоих посольств в паритетное состояние.
Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что у местных властей имеются улики, указывающие на причастность российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека. Позже генпрокурор страны Павел Земан заявил о том, что к взрыву причастны те же «российские оперативники», которые стояли за предполагаемым отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Российская сторона отрицает обвинения в причастности ее спецслужб к инциденту.
На фоне данных обвинений МИД Чехии выслал из страны 18 российских дипломатов. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 20 дипломатов из Чехии и предписал им покинуть страну. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала представленную властями Чехии версию взрыва «маразматическим парадом».