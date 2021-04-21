Чехия потребовала вернуть высланных из России дипломатов

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что у местных властей имеются улики, указывающие на причастность российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека. Позже генпрокурор страны Павел Земан заявил о том, что к взрыву причастны те же «российские оперативники», которые стояли за предполагаемым отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Российская сторона отрицает обвинения в причастности ее спецслужб к инциденту.