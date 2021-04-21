Чехия потребовала вернуть высланных из России дипломатов
Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек опротестовал решение Москвы о высылке 20 чешских дипломатов из России и потребовал вернуть их обратно, передает ТАСС. В противном случае Прага приведет численность обоих посольств в паритетное состояние.
«Все высланные сотрудники посольства Чехии должны быть возвращены на свои места в Москве. Решение ожидаем до 12.00 четверга. Если оно не будет принято, то мы приступим к варианту приведения штатов обоих посольств в паритетное соответствие по численности сотрудников», — сказал Кулганек.
Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что у местных властей имеются улики, указывающие на причастность российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека. Позже генпрокурор страны Павел Земан заявил о том, что к взрыву причастны те же «российские оперативники», которые стояли за предполагаемым отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Российская сторона отрицает обвинения в причастности ее спецслужб к инциденту.
На фоне данных обвинений МИД Чехии выслал из страны 18 российских дипломатов. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 20 дипломатов из Чехии и предписал им покинуть страну. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала представленную властями Чехии версию взрыва «маразматическим парадом».