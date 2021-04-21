США получили от России официальное уведомление о контрмерах
Госдепартамент США получил от Москвы список дипломатов, которым необходимо покинуть территорию России, сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.
«Мы получили официальное уведомление о списке дипломатов, которых Россия [высылает]. Я ожидаю, что дискуссии продолжатся в ближайшие дни, не буду их предвосхищать. Посол Салливан по-прежнему в Москве, он по-прежнему планирует вернуться в США», — сказал Прайс, отвечая на вопрос о дальнейших действиях Вашингтона в связи с контрмерами России.
15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций, направленных против российского госдолга. Ограничительные меры также введены в отношении 32 юридических и физических лиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации, 10 российских дипломатов, а также восьми физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму.
Минфин США также объявил об ограничениях в отношении шести российских технологических компаний по обвинению в поддержке киберпрограмм российских спецслужб.
В ответ МИД России запретил въезд главе ФБР Кристоферу Рэю, генпрокурору США Мэррику Гарланду, советнику президента США по внутренней политике Сьюзан Райс и ряду других сотрудников администрации президента. МИД также сообщил, что ограничит практику задействования посольством США краткосрочных командируемых по линии госдепартамента для обеспечения функционирования диппредставительств. «Выдача им соответствующих виз будет сведена к минимуму: до 10 человек в год на основе взаимности», — отмечается в заявлении.
Кроме того, Россия объявила о высылке десяти сотрудников дипмиссий США. В МИД России назвали лицемерными призывы США воздержаться от эскалации в отношениях. Внешнеполитическое ведомство также объявило о прекращении деятельности в России американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским государственным структурам.