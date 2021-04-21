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США получили от России официальное уведомление о контрмерах

Ведомости

Госдепартамент США получил от Москвы список дипломатов, которым необходимо покинуть территорию России, сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

«Мы получили официальное уведомление о списке дипломатов, которых Россия [высылает]. Я ожидаю, что дискуссии продолжатся в ближайшие дни, не буду их предвосхищать. Посол Салливан по-прежнему в Москве, он по-прежнему планирует вернуться в США», — сказал Прайс, отвечая на вопрос о дальнейших действиях Вашингтона в связи с контрмерами России.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций, направленных против российского госдолга. Ограничительные меры также введены в отношении 32 юридических и физических лиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации, 10 российских дипломатов, а также восьми физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму.

Минфин США также объявил об ограничениях в отношении шести российских технологических компаний по обвинению в поддержке киберпрограмм российских спецслужб.

В ответ МИД России запретил въезд главе ФБР Кристоферу Рэю, генпрокурору США Мэррику Гарланду, советнику президента США по внутренней политике Сьюзан Райс и ряду других сотрудников администрации президента. МИД также сообщил, что ограничит практику задействования посольством США краткосрочных командируемых по линии госдепартамента для обеспечения функционирования диппредставительств. «Выдача им соответствующих виз будет сведена к минимуму: до 10 человек в год на основе взаимности», — отмечается в заявлении.

Кроме того, Россия объявила о высылке десяти сотрудников дипмиссий США. В МИД России назвали лицемерными призывы США воздержаться от эскалации в отношениях. Внешнеполитическое ведомство также объявило о прекращении деятельности в России американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским государственным структурам.

Ранее по теме: МИД объявил о высылке из России 10 американских дипломатов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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