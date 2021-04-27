В Кремле рассказали о возможных темах диалога Путина и Зеленского

На вопрос о том, что может стать итогом такой встречи и что на ней обсуждать, Песков ответил: «Это зависит от того, как в Киеве понимают суть двусторонних отношений, предтечу двусторонних отношений и будущее двусторонних отношений. Насколько эти отношения нужны народу Украины. Безусловно, президент Путин неоднократно говорил, что мы заинтересованы в налаживании и продолжении добрых отношений со всеми странами, и особенно с нашими соседями».