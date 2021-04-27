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В Кремле рассказали о возможных темах диалога Путина и Зеленского

Ведомости

На возможной встрече президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского может обсуждаться только проблематика двусторонних отношений, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Абсолютно четко было изложено президентом его отношение к инициативе поговорить, в том плане — к возможному наполнению такого диалога: такой диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений. Этот диалог не может осуществляться исходя из целей поисков урегулирования конфликта на юго-востоке Украины», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул: Москва не является стороной конфликта на Украине, а единственным правильным шагом для урегулирования ситуации могут быть только реализация положений минского комплекса мер и налаживание прямого диалога с представителями и руководством Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик.

«Если мы правильно поняли, президент Украины говорил именно о том, что Донбасс нужно обсуждать, — и для этого нужна встреча. Это не совсем коррелируется с представлением президента России о наполнении таких контактов. Поэтому в любом случае предстоит прояснить еще много деталей», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

На вопрос о том, что может стать итогом такой встречи и что на ней обсуждать, Песков ответил: «Это зависит от того, как в Киеве понимают суть двусторонних отношений, предтечу двусторонних отношений и будущее двусторонних отношений. Насколько эти отношения нужны народу Украины. Безусловно, президент Путин неоднократно говорил, что мы заинтересованы в налаживании и продолжении добрых отношений со всеми странами, и особенно с нашими соседями».

Ранее Зеленский предложил Путину провести встречу в «любой точке украинского Донбасса», так как переговоры в рамках трехсторонней контактной группы 20 апреля закончились ничем. В то же время в Кремле говорили, что не получали официального запроса на встречу. Спустя пару дней российский лидер ответил, что если Киев желает добиться стабилизации обстановки в обозначенном регионе, то он должен обсудить этот вопрос с руководителями ЛНР и ДНР, а потом уже с представителями других стран.

При этом Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в Москве для обсуждения двусторонних отношений, что, в свою очередь, вице-премьер Украины Алексей Резников назвал «немного странным», так как, по его мнению, Россия и ее лидер являются агрессорами в Донбассе.

26 апреля президент Украины заявил о начале подготовки встречи с Путиным. По словам Пескова, заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с офисом президента Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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