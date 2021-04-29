Глава минюста Чехии заявила о нескольких версиях взрыва во Врбетице
Существует несколько версий взрыва на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 г., а не только одна, как утверждает премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, заявила в интервью изданию Novinky министр юстиции страны Мария Бенешова.
Глава ведомства рассказала, что ознакомилась с отчетом Службы безопасности и информации (BIS) по инциденту и пришла к тому же выводу, что и президент республики Милош Земан. Тот ранее высказался, что взрыв мог произойти из-за неосторожного обращения с боеприпасами, а не из-за российских спецслужб. В то же время Бенешова добавила, что не видела «живой» файл, на основании которого был составлен документ.
«Я присутствовала на заседании кабинета министров, когда это обсуждалось. И я думаю, что у меня было очень похожее мнение с президентом», — сказала она.
«Я даже перечислила другие возможные версии», — отметила глава минюста. При этом назвать конкретные версии она отказалась.
17 апреля министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек заявил, что 18 российских дипломатов будут высланы из страны из-за того, что они якобы являются агентами спецслужб. Еще одной причиной глава ведомства назвал возможную причастность российских спецслужб ко взрыву во Врбетице, в результате которого погибли два человека. Чешское издание Respekt сообщило, что за несколько дней до взрыва по паспортам на россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в Чехию въехали два человека, которые покинули страну 16 октября, в день взрыва. Эти же паспорта, по заявлению британских властей, использовались россиянами, на которых возложена ответственность за отравление предателя из ГРУ Сергея Скрипаля в 2018 г. По мнению чешских спецслужб, эти люди посетили склад в деловых целях, подав заявку и используя уже другие паспорта. Болгарский торговец оружием Эмилиан Гебрев, по данным издания, использовал склад для продажи боеприпасов на Украину. Позже Гебрев и его сын были отравлены, но выжили. Ответственность за покушение также возложили на ГРУ.
19 апреля генеральный прокурор Чехии Павел Земан заявил, что к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице причастны те же «российские оперативники», которые стояли за предполагаемым отравлением Скрипаля. Однако 25 апреля президент страны Милош Земан сказал, что чешские спецслужбы не предоставили доказательств этой версии, однако подчеркнул, что она небезосновательна. По его словам, рассматривается также версия о неосторожном обращении с боеприпасами.
26 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что следствие рассматривает только одну версию инцидента во Врбетице— «диверсия российских спецслужб». В тот же день спикер верхней палаты чешского парламента Милош Выстрчил сообщил, что сенат Чехии рассмотрит возможность обвинения президента в государственной измене.