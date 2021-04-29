Глава минюста Чехии заявила о нескольких версиях взрыва во Врбетице

17 апреля министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек заявил, что 18 российских дипломатов будут высланы из страны из-за того, что они якобы являются агентами спецслужб. Еще одной причиной глава ведомства назвал возможную причастность российских спецслужб ко взрыву во Врбетице, в результате которого погибли два человека. Чешское издание Respekt сообщило, что за несколько дней до взрыва по паспортам на россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в Чехию въехали два человека, которые покинули страну 16 октября, в день взрыва. Эти же паспорта, по заявлению британских властей, использовались россиянами, на которых возложена ответственность за отравление предателя из ГРУ Сергея Скрипаля в 2018 г. По мнению чешских спецслужб, эти люди посетили склад в деловых целях, подав заявку и используя уже другие паспорта. Болгарский торговец оружием Эмилиан Гебрев, по данным издания, использовал склад для продажи боеприпасов на Украину. Позже Гебрев и его сын были отравлены, но выжили. Ответственность за покушение также возложили на ГРУ.