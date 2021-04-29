Песков рассказал о затруднениях в решении по встрече Путина и Байдена
Враждебные шаги со стороны США мешают Москве анализировать предложение президента Соединенных штатов Джо Байдена провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, США на словах предлагают говорить о взаимодействии во всех областях, которые интересны двум странам. Однако одновременно или на следующий день после таких заявлений со стороны США проявляются враждебные шаги в сторону России. «Это затрудняет анализ с российской стороны ситуации с тем, чтобы президент мог принять решение об этом саммите», — отметил Песков (цитата по «Интерфаксу»).
13 апреля в ходе телефонного разговора Байден предложил Путину обсудить весь спектр российско-американских отношений в ходе саммита, который можно будет организовать в третьей стране в ближайшие месяцы. По словам Пескова, встреча может состояться летом, однако конкретная дата пока неизвестна.
15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций, направленных против российского госдолга. Ограничительные меры также введены в отношении 32 юридических и физических лиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации, десяти российских дипломатов, а также восьми физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму.
В ответ МИД России запретил въезд главе ФБР Кристоферу Рэю, генпрокурору США Мэррику Гарланду, советнику президента США по внутренней политике Сьюзан Райс и ряду других сотрудников администрации президента. МИД также сообщил, что ограничит практику задействования посольством США краткосрочных командируемых по линии госдепартамента для обеспечения функционирования диппредставительств. Выдача им соответствующих виз будет сведена к минимуму: до 10 человек в год на основе взаимности, отмечалось в заявлении. Кроме того, Россия объявила о высылке десяти сотрудников дипмиссий США.