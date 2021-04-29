Песков рассказал о затруднениях в решении по встрече Путина и Байдена

По его словам, США на словах предлагают говорить о взаимодействии во всех областях, которые интересны двум странам. Однако одновременно или на следующий день после таких заявлений со стороны США проявляются враждебные шаги в сторону России. «Это затрудняет анализ с российской стороны ситуации с тем, чтобы президент мог принять решение об этом саммите», — отметил Песков (цитата по «Интерфаксу»).