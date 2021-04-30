В перестрелке на границе с Таджикистаном погибли трое военных

По данным службы, в ходе столкновений погибли трое военнослужащих отряда специального назначения «Бору». Еще 20 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Состояние двух из них оценивается как тяжелое. Накануне от ранений скончался мирный житель, пострадавший во время пограничного конфликта. Он стал первой его жертвой.