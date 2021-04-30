В перестрелке на границе с Таджикистаном погибли трое военных
Трое киргизских военнослужащих погибли, 22 пострадали в ходе столкновений на границе с Таджикистаном, заявила погранслужба страны, передает 24.kg. Вместе с погибшим вчера мирным жителем число жертв достигло четырех.
По данным службы, в ходе столкновений погибли трое военнослужащих отряда специального назначения «Бору». Еще 20 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Состояние двух из них оценивается как тяжелое. Накануне от ранений скончался мирный житель, пострадавший во время пограничного конфликта. Он стал первой его жертвой.
Ранее сообщалось, что между местными жителями начался конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной» у села Кок-Таш, которое в обеих странах считают своей территорией. В результате конфликта были применены минометы и пулеметы. В Киргизии обвинили в этом спецназ МВД и сотрудников погранслужбы Таджикистана.
Позднее министры иностранных дел Киргизии и Таджикистана договорились о прекращении огня на границе. Договоренность вступила в силу в 20.00 по местному времени (17.00 мск) 29 апреля.