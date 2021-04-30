Путин выразил соболезнования Нетаньяху из-за гибели людей в Израиле
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в связи с гибелью людей на празднике Лаг ба-Омер в районе горы Мерон. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.
«В России разделяют скорбь дружественного народа Израиля», — сказано в тексте письма. Кроме того, Путин выразил сочувствие и поддержку близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения в результате случившегося.
Ранее сегодня министерство здравоохранения Израиля подтвердило, что как минимум 44 человека погибли в результате обрушения одной из трибун на религиозном празднике Лаг ба-Омер, проходившем в районе горы Мерон на севере страны. Еще более 100 человек получили ранения. В целом на мероприятии присутствовали порядка 100 000 человек.
Причина обрушения трибуны пока неизвестна. Газета The Times of Israel назвала инцидент «одной из худших трагедий мирного времени в истории Израиля», сравнимых по числу погибших с лесным пожаром на горе Кармель в 2010 г. Нетаньяху назвал происшествие «ужасным бедствием».