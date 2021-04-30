Путин выразил соболезнования Нетаньяху из-за гибели людей в Израиле

Ранее сегодня министерство здравоохранения Израиля подтвердило, что как минимум 44 человека погибли в результате обрушения одной из трибун на религиозном празднике Лаг ба-Омер, проходившем в районе горы Мерон на севере страны. Еще более 100 человек получили ранения. В целом на мероприятии присутствовали порядка 100 000 человек.