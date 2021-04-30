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Путин выразил соболезнования Нетаньяху из-за гибели людей в Израиле

Ведомости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в связи с гибелью людей на празднике Лаг ба-Омер в районе горы Мерон. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

«В России разделяют скорбь дружественного народа Израиля», — сказано в тексте письма. Кроме того, Путин выразил сочувствие и поддержку близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения в результате случившегося.

Ранее сегодня министерство здравоохранения Израиля подтвердило, что как минимум 44 человека погибли в результате обрушения одной из трибун на религиозном празднике Лаг ба-Омер, проходившем в районе горы Мерон на севере страны. Еще более 100 человек получили ранения. В целом на мероприятии присутствовали порядка 100 000 человек.

Причина обрушения трибуны пока неизвестна. Газета The Times of Israel назвала инцидент «одной из худших трагедий мирного времени в истории Израиля», сравнимых по числу погибших с лесным пожаром на горе Кармель в 2010 г. Нетаньяху назвал происшествие «ужасным бедствием».

Ранее по теме: Более 40 человек погибли во время религиозного праздника в Израиле

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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