Белоруссия обвинила Польшу в повторном нарушении воздушного пространства

Ведомство вызвало атташе по вопросам обороны при посольстве Польши в Белоруссии и выразило ему озабоченность участившимися случаями нарушения белорусской госграницы. Минобороны потребовало провести разбирательство по данному факту и проинформировать белорусскую сторону о его результатах. Кроме того, польскому военному дипломату указали на отсутствие результатов разбирательства по факту нарушения границы 12 апреля.