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Белоруссия обвинила Польшу в повторном нарушении воздушного пространства

Ведомости

Минобороны Белоруссии второй раз за месяц зафиксировало нарушение Польшей воздушного пространства республики, сообщила пресс-служба ведомства.

«Зафиксировано уже повторное в течение месяца нарушение государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве со стороны Республики Польши», — говорится в сообщении. Нарушение зафиксировано 29 апреля в 2 ч. 02 мин. в районе населенного пункта Козловичи, спустя минуту вертолет-нарушитель Ми-24 покинул территорию Белоруссии в сопровождении средств ПВО.

Ведомство вызвало атташе по вопросам обороны при посольстве Польши в Белоруссии и выразило ему озабоченность участившимися случаями нарушения белорусской госграницы. Минобороны потребовало провести разбирательство по данному факту и проинформировать белорусскую сторону о его результатах. Кроме того, польскому военному дипломату указали на отсутствие результатов разбирательства по факту нарушения границы 12 апреля.

Ранее минобороны Белоруссии сообщило, что зафиксировало вечером 12 апреля нарушение госграницы со стороны Польши неустановленным воздушным судном. Министерство обороны Польши заявило, что польские военные самолеты не выполняли полетов вблизи государственной границы Белоруссии в это время.

Ранее по теме: Польша ответила на обвинение Белоруссии в нарушении госграницы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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